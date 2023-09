ISRO gaan voort met pogings om kontak met Chandrayaan-3 se Lander en Rover te bewerkstellig

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) het aangekondig dat hy nog 14 dae sal wag om kontak te bewerkstellig met die Vikram-lander en Pragiese rover van die Chandrayaan-3-sending. Die organisasie sal voortgaan met sy pogings om die lander en rover te laat herleef tot die volgende sonsondergang op die maan, wat vir 6 Oktober geskeduleer is. Die ISRO-hoof, S Somnath, het egter gesê dat dit onseker is wanneer die kontak met die instrumente bewerkstellig sal word. van Chandrayaan-3.

Die grootste uitdaging vir die lander en rover sou wees om te heraktiveer na volgehoue ​​temperature so laag as -200 grade Celsius. As die instrumente aan boord daarin slaag om die uiterste koue op die Maan te oorleef, kan hulle weer lewendig word en voortgaan met hul missie om inligting van die maanoppervlak in te samel en oor te dra vir die volgende veertien dae.

Verdere toetse is op die rover-module van Chandrayaan-3 gedoen, en dit is volledig getoets. Die ontwerpooreenkoms tussen Pragyan en Vikram maak dit moontlik dat die toetse wat vir Pragyan gewerk het, ook op Vikram van toepassing is. Dit verhoog die moontlikheid van suksesvolle herlewing van die lander en rover.

Nadat eksperimente van 23 Augustus tot 4 September uitgevoer is, is die rover- en lander-modules van Chandrayaan-3 in 'n dormante toestand geplaas om die uiters koue toestande by die Maan se suidpool te weerstaan.

Die herlewing van die lander en rover sal nie net belangrik wees vir die voortsetting van hul missie nie, maar ook vir die bykomende inligting wat hulle deur daaropvolgende eksperimente kan versamel. Om die teenwoordigheid van water op die Maan te bevestig, sou 'n deurslaggewende ontdekking wees.

Bronne:

– Hindustan Times

– Lewende Munt