Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) wag gretig om kontak te bewerkstellig met die Vikram-lander en Pragiese rover van die Chandrayaan-3-sending. Ten spyte van die huidige kommunikasie-verduistering, bly wetenskaplikes hoopvol dat kontak herstel sal word, soos die maandag vorder en oppervlaktemperature styg.

S Somnath, die ISRO-hoof, het erken dit is moeilik om presies te voorspel wanneer kommunikasie met die toerusting gemaak sal word. Terwyl pogings aangewend is om uit te reik na die lander en rover, is geen seine tot dusver ontvang nie. ISRO het egter sy verbintenis bevestig om voort te gaan om kontak te maak.

Wetenskaplikes is optimisties oor die vooruitsigte van herlewing, aangesien die maandag na verwagting hoër temperature sal meebring, wat die operasionele vermoëns van die lander en rover kan aanhelp. Alhoewel die Vikram-lander nie dieselfde toetsing as die rover ondergaan het om uiters koue temperature te weerstaan ​​nie, dui die soortgelyke ontwerp van Pragyan en Vikram daarop dat die suksesvolle toetse vir Pragyan ook op Vikram moet geld.

Voordat die slaapmodus ingegaan het, was die instrumente van Chandrayaan-3 ten volle gelaai en geposisioneer om lig op te vang sodra die maandag begin het. Boonop is die ontvanger op bystand gehou, sodat die instrumente moontlik herleef kan word en ondersoeke vir 'n bykomende 14 dae voortgesit kan word.

Intussen fokus ISRO reeds op toekomstige missies wat daarop gemik is om data terug na die aarde te bring. Die suksesvolle hop wat op 3 September deur die Vikram-lander uitgevoer is, was 'n belangrike stap in hierdie rigting. ISRO-amptenare het verklaar dat programme ontwikkel sal word om monsters na die Aarde terug te stuur gebaseer op eksperimente wat op die maan uitgevoer is. Alhoewel daar nog nie 'n definitiewe tydlyn hiervoor is nie, werk die ruimte-agentskap aktief daaraan om sy stelsels te verfyn om 'n suksesvolle terugvlug in die toekoms moontlik te maak.

Bronne:

– Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO)