Chandrayaan-3 Mission to Moon se Suidpool Fails to Wake Up Again

Die Chandrayaan-3-sending, wat daarop gemik was om die Maan se suidpool te verken, het nog 'n terugslag teëgekom. Die Vikram-lander en Pragyan-rover, deel van die Chandrayaan-3-sending, het nie tydens die maandag wakker geword nie, gelykstaande aan 14 Aarde dae. Die sending het op 23 Augustus suksesvol naby die Maan se Suidpool geland.

Nadat die sonlig op 30 September van die maanoppervlak begin terugtrek het, het die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) gehoop om die lander en rover te laat herleef met die aankoms van 'n nuwe dagbreek. Die Pragyan-rover is op 2 September in slaapmodus gesit, en die lander op 4 September, met sy batterye vol gelaai en die ontvanger wat aangehou is. Die sonpanele was georiënteer om sonlig te ontvang tydens die volgende sonsopkoms wat op 22 September verwag word. Ten spyte van verskeie pogings het die rover en lander egter dormant gebly.

ISRO-voorsitter S Somnath het verduidelik dat die ruimte-agentskap tot die laaste Aardedag sou wag vir die lander en rover om wakker te word, in die hoop om die geleentheid te kry om 'n paar eksperimente op die maanoppervlak te herhaal. Die Vikram-lander en Pragyan-rover het egter versuim om te reageer.

Daar word bespiegel dat die uiterste temperature op die Maan moontlik die batterye van die Pragiese rover beïnvloed het. Die maan se pole kan daal tot temperature so laag as -253 grade Celsius. Boonop het die afwesigheid van sonlig die sonpanele nutteloos gemaak. Anders as ander maansendings was die rover en lander nie met verwarmers toegerus nie.

Alhoewel ISRO nie alle hoop opgegee het nie, is die kanse om Chandrayaan-3 te laat herleef maar skraal. As die Pragyan en Vikram-duo nie wakker word nie, sal hulle op die maan bly as Indië se maan-ambassadeurs. Hulle was nie ontwerp om terug te keer aarde toe nie.

Bronne: The Times of India, Space.com