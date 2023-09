Die kanse verduister vir Indië se maanlander om wakker te word

Ruimtewetenskaplikes van Indië het hul kommer uitgespreek dat die kanse dat hul maanlander weer ontwaak met elke uur wat verbygaan, afneem. Die lander, genaamd Vikram, het in Augustus naby die maan-suidpool geland en was gedurende die maannag in slaapmodus. Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het gehoop dat die lander en die Pragyaan-rover wat dit gedra het, hul batterye sou herlaai en wakker sou word met die opkoms van die maanson op 22 September. Ten spyte van pogings om kommunikasie te bewerkstellig, is daar egter geen seine ontvang nie.

Voormalige ISRO-hoof, AS Kiran Kumar, het gesê dat die vriespunte op die maan, wat in die nag tot so laag as -250C (-418F) kan daal, die komponente van die lander en rover kon beskadig het. Hy het bygevoeg dat tensy die sender op die lander aanskakel, daar geen manier sal wees om te weet of dit nog in werking is nie.

Indië het geskiedenis gemaak met sy Chandrayaan-2-sending deur 'n ruimtetuig suksesvol naby die maan-suidpool te land, en by die VSA, die voormalige Sowjetunie en China aan te sluit in die elite-klub van lande om 'n sagte landing op die maan te bereik. Die sending is noukeurig beplan om saam te val met die begin van 'n maandag om twee weke sonlig vir Vikram en Pragyaan te verskaf om mee te werk. Terwyl ISRO gehoop het op 'n suksesvolle herontwaking, het hulle ook verklaar dat as die lander en rover nie wakker word nie, hulle as Indië se maan-ambassadeurs sal aanbly.

Pogings om die lander en rover te kontak duur voort, maar die kanse om kommunikasie te hervestig word al hoe skraaler.

