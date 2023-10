Chandrayaan 3: Indië se maansending kom tot 'n einde

Indië het op 23 Augustus geskiedenis gemaak deur die eerste land te wees wat suksesvol naby die maan-suidpool land. Weke nadat die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) gepoog het om kommunikasie met die Vikram-lander en Pragiese rover van die Chandrayaan 3-sending te bewerkstellig, het die voormalige ISRO-voorsitter, AS Kiran, egter aangedui dat daar dalk geen hoop is om die sending te laat herleef nie.

Pogings om kommunikasie met die lander en rover te bewerkstellig het op 22 September begin, maar geen seine is tot dusver ontvang nie. Kiran het gesê dat as daar 'n kans was om die sending te laat herleef, dit nou moes gebeur het. Hy het uitgespreek dat die sukses van Chandrayaan 3 grootliks tot voordeel van toekomstige missies sal wees in terme van kennis en beplanningsaktiwiteite in die streek.

Alhoewel daar dalk nie hoop vir Chandrayaan 3 is nie, het Kiran die moontlikheid genoem dat ISRO in die toekoms 'n monster-terugsending na die Maan sou onderneem. Hy het egter nie 'n spesifieke tydraamwerk vir so 'n onderneming verskaf nie. Hy het verduidelik dat die beplanning en beskikbaarheid van hulpbronne die uitvoerbaarheid van 'n monster-terugsending-sending sal bepaal.

Op 23 Augustus het Indië 'n beduidende mylpaal bereik deur suksesvol naby die maan-suidpool te land. Dit het Indië die vierde land ter wêreld gemaak, naas die VSA, voormalige Sowjetunie en China, wat 'n sagte landing op die maanoppervlak behaal het. Die sending het waardevolle in-situ data verskaf van 'n gebied waar geen ander land voorheen was nie. Ten spyte van die moontlike einde aan Chandrayaan 3, het Indië se maansending die grondslag gelê vir toekomstige ruimteverkenningspogings.

