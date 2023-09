Chandrayaan-3 Missie vervaag soos maanaand nader

Soos die maanaand nader kom, vervaag die hoop om Indië se Chandrayaan-3-sending te laat herleef. Die ruimtetuig, wat uit die Vikram-lander en Pragyan-rover bestaan, is sedert 2 September in slaapmodus. Ten spyte van pogings om weer met die lander- en rover-duo te koppel, is geen vordering gemaak sedert sonlig na Shiv Shakri Point teruggekeer het nie. Met die maannag wat op 30 September begin, word die kanse om kommunikasie te hervestig egter af.

Die maannag duur ongeveer 14 aarddae en bring uiterste koue en absolute duisternis na die maanoppervlak. Temperature kan tot so laag as minus 180 grade Celsius daal, wat dit onmoontlik maak vir enige tegnologie om te funksioneer. Dit hou 'n groot probleem vir die Vikram-lander en Pragyan-rover in, aangesien hulle op sonlig staatmaak om te werk. Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het voorheen hoop uitgespreek dat die ruimtetuig die strawwe toestande van die maannag sou oorleef. Ongelukkig, soos die nag nader kom, is hierdie hoop besig om te verminder.

Chandrayaan-3, Indië se ambisieuse maanverkenningsending, het op 23 Augustus suksesvol op die maan geland. Sedertdien was die sending foutloos in sy uitvoering, wat 'n beduidende prestasie vir Indië se ruimteprogram verteenwoordig. Nóg die Vikram-lander nóg die Pragyan-rover is egter ontwerp om na die aarde terug te keer. Alhoewel die sending aanvanklik vir net 14 Aarde dae beplan is, het ISRO gehoop op 'n herlewing.

Ten spyte van die kwynende hoop, het die Chandrayaan-3-sending reeds waardevolle data oor die maanoppervlak verskaf. Die APXS-loonvrag aan boord van die rover het die teenwoordigheid van klein elemente bespeur, terwyl die LIBS die teenwoordigheid van Swael bevestig het. Hierdie bevindinge sal ongetwyfeld bydra tot ons begrip van die Maan en sy samestelling.

