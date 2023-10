Navorsers ontdek die impak van kernspin op biologiese prosesse

Wetenskaplikes van die Hebreeuse Universiteit van Jerusalem het in samewerking met ander instansies 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die rol van kernspin in biologiese prosesse. Hierdie bevinding daag vorige aannames uit en het die potensiaal om velde soos biotegnologie, kwantumbiologie, isotoopskeiding en kernmagnetiese resonansie (KMR)-tegnologie te revolusioneer.

Tradisioneel is geglo dat kernspin geen invloed op biologiese aktiwiteite gehad het nie. Onlangse navorsing het egter getoon dat sekere isotope, soos stabiele suurstofisotope, anders optree as gevolg van hul kernspin. Die span navorsers het spesifiek gefokus op suurstofdinamika in chirale omgewings, waar hulle gevind het dat kernspin die vervoer daarvan aansienlik beïnvloed.

Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het wye implikasies. Dit kan lei tot vooruitgang in beheerde isotoopskeiding, wat meer doeltreffende prosesse moontlik maak. Boonop kan dit KMR-tegnologie rewolusie, wat nuwe moontlikhede bied vir mediese beelding en diagnostiese tegnieke.

Professor Yossi Paltiel, die hoofnavorser, het opgewondenheid uitgespreek oor die belangrikheid van hierdie bevindinge. Hy het die rol van kernspin in biologiese prosesse uitgelig en voorgestel dat die manipulering daarvan tot baanbrekende toepassings in biotegnologie en kwantumbiologie kan lei.

Die studie ondersoek verder die verband tussen kwantumeffekte en biologiese prosesse. Die unieke vorm van chirale molekules in lewende organismes word beïnvloed deur kwantummeganika, veral deur 'n eienskap wat spin genoem word. Chirale molekules kan verskillend in wisselwerking met deeltjies op grond van hul spin, die skep van wat bekend staan ​​as Chiral Induced Spin Selectivity (CISS).

Die navorsers het eksperimente met waterdeeltjies van verskillende spins uitgevoer en gevind dat spin beïnvloed hoe water in selle optree. Dit beïnvloed die spoed waarteen water selle binnedring en veroorsaak unieke reaksies wanneer chirale molekules teenwoordig is.

Om spin te verstaan ​​en te beheer kan 'n groot impak hê op ons begrip van biologiese prosesse en kan lei tot nuwe vooruitgang op verskeie terreine. Hierdie ontdekking beklemtoon die belangrikheid van verdere navorsing oor die rol van kernspin in lewende organismes.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op die beduidende impak van kernspin op biologiese prosesse, spesifiek suurstofdinamika in chirale omgewings. Dit daag langdurige oortuigings uit en maak opwindende moontlikhede oop vir vooruitgang in biotegnologie, kwantumbiologie, isotoopskeiding en KMR-tegnologie.

