Die verhouding tussen dermmikrobes en skeletgesondheid

'n Nuwe studie gepubliseer in Frontiers in Endocrinology dui daarop dat sekere dermmikrobes 'n rol in skeletgesondheid kan speel. Hierdie opkomende veld, wat na verwys word as "osteomikrobiologie", het ten doel om die verband tussen die dermmikrobioom en beengesondheid te verstaan, wat moontlik lei tot intervensies wat beendigtheid verbeter.

Die studie, gelei deur navorsers van Hebrew SeniorLife en die Marcus Institute for Aging Research, het data van die Framingham Third Generation Study en die Osteoporotiese frakture in Mans-studie gebruik. Deur hoë-resolusie beelde van die arm en been te ontleed, het die navorsers probeer om faktore te identifiseer wat gewysig kan word om skeletgesondheid te bevorder.

Die bevindinge het getoon dat twee spesifieke tipes bakterieë, Akkermansia en Clostridiales bakterie DTU089, geassosieer word met negatiewe impakte op beengesondheid by ouer volwassenes. Akkermansia is voorheen aan vetsug gekoppel, terwyl DTU089 meer gereeld gevind is by individue met laer fisieke aktiwiteit en proteïen-inname. Dit is betekenisvol omdat dit bekend is dat proteïeninname en fisieke aktiwiteit skeletgesondheid beïnvloed.

Die studie het ook patrone uitgelig wat daarop dui dat sekere mikrobes veranderinge in beengrootte kan beïnvloed namate individue ouer word. Dit is egter nog onduidelik of hierdie bakteriese organismes die skeletgesondheid direk beïnvloed. Toekomstige studies sal nodig wees om 'n dieper begrip van die verband tussen spesifieke bakteriese spesies en skeletintegriteit te verkry.

As dit deur bykomende navorsing bevestig word, kan hierdie kennis moontlik die deur oopmaak vir intervensies wat die dermmikrobioom teiken om beengesondheid te verbeter. Die identifisering van funksionele weë wat deur hierdie bakterieë beïnvloed word, kan byvoorbeeld insigte bied in die onderliggende meganismes wat skeletgesondheid beïnvloed.

Medewerkers van verskeie instellings, insluitend Harvard TH Chan Skool vir Openbare Gesondheid, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis en Palo Alto VA Health Care System, Universiteit van Minnesota, Universiteit van Pittsburgh, Stanford Universiteit en Emory Universiteit, het bygedra tot hierdie terugblik kohortstudie.

Bron:

– Okoro, PC, et al. (2023) 'n Twee-kohortstudie oor die verband tussen die dermmikrobiota en beendigtheid, mikroargitektuur en sterkte. Grense in Endokrinologie. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.