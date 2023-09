Fisici verklein soektog na magnetiese monopole met behulp van data van groot hadronbotsers

Fisici vermoed al lank die bestaan ​​van magnetiese monopole – deeltjies wat óf 'n noord- óf 'n suidpool sonder hul eweknie besit. Terwyl hierdie ontwykende monopole nog gevind moet word, het nuwe data van die Large Hadron Collider (LHC) navorsers in staat gestel om die moontlike energie-ruimte waar magnetiese monopole kan woon, te verklein.

Die konsep van magnetiese monopole is oorspronklik deur die fisikus Paul Dirac voorgestel. Hy het voorgestel dat die teenwoordigheid van magnetiese monopole in ooreenstemming met kwantummeganika sou wees en sekere onverklaarbare kenmerke van lading kon verklaar. Volgens Dirac se teorie is die kleinste moontlike magnetiese lading vir 'n enkele monopool 68.5 keer die lading op 'n elektron, met groter monopole veelvoude daarvan.

In die 1970's het die soektog na magnetiese monopole momentum gekry, aangesien dit 'n sleuteltoets vir teorieë geword het wat daarop gemik was om algemene relatiwiteit en kwantummeganika te verenig. Terwyl verslae van die ontdekking van magnetiese monopole soms opgeduik het, is dit dikwels teruggetrek of gevalle van wanrapportering.

Die ATLAS-samewerking by CERN, met behulp van data van die LHC, het twee moontlike meganismes geïdentifiseer waardeur hoë-energie botsings tussen protone magnetiese monopole met massas tot 4 TeV kan skep. Beide meganismes behels die vrystelling van virtuele fotone deur die protone. In een scenario, skep 'n virtuele foton 'n magnetiese monopool op sy eie, en in die ander, twee fotone interaksie om 'n monopool te skep. Enige van hierdie scenario's sou die gebroke elektriese-magnetiese dubbele simmetrie in Maxwell se vergelykings herstel.

ATLAS soek bewyse van magnetiese monopole deur na ladingafsettings op hul detektor te soek. Aangesien 'n monopool 'n lading wat baie groter is as dié van 'n elektron sal dra, moet sy afsettings uitstaan ​​van dié van ander subatomiese deeltjies.

Alhoewel ATLAS nog nie direkte bewyse van magnetiese monopole gevind het nie, het hul ontleding van LHC-data van 2015-2018 hulle in staat gestel om die moontlike massas en produksietempo vir die kleinste monopole met 'n faktor van drie te verminder.

Alhoewel dit dalk na 'n eindelose soeke lyk, glo die fisika-gemeenskap in die belangrikheid daarvan om magnetiese monopole te vind. Nie net sou hul ontdekking teorieë bevestig wat hul bestaan ​​voorspel nie, maar die massas van hierdie monopole kon ook onderskei tussen mededingende teorieë.

Die navorsingsartikel wat hierdie bevindinge bespreek, is aan die Journal of High Energy Physics voorgelê en is beskikbaar as 'n voordruk op ArXiv.org.

Bronne:

– Phys.org

– CERN (ATLAS-samewerking)

– Tydskrif vir Hoë Energie Fisika (voordruk)