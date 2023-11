Nuwe insigte in die soeke na donker materie: ondersoek donker fotone by die groot hadron-botser

Die soeke na donker materiedeeltjies is 'n fassinerende studieveld, met wetenskaplikes wat verskeie benaderings ondersoek om die geheime van die ontwykende stof te ontrafel. Twee hoofstrategieë het in hierdie soeke na vore gekom, wat elkeen unieke insigte in die aard van donker materie bied. Die eerste metode behels die waarneming van deeltjies wat natuurlik verval soos hulle verbygaan. Neutrino-sterrewagte soos IceCube was instrumenteel in hierdie benadering, maar geen beduidende bevindings is tot dusver ontbloot nie. Die tweede benadering behels die botsing van deeltjies binne 'n deeltjieversneller, soos die beroemde Large Hadron Collider (LHC) by CERN.

CERN se jongste onderneming poog om lig te werp op die bestaan ​​van donker materiedeeltjies deur die intrigerende ryk van donker fotone te ondersoek. Hierdie hipotetiese deeltjies is deel van veralgemeende teorieë wat uitbrei op die standaardmodel van deeltjiefisika. Die konsep stel voor dat as donker materie met homself in wisselwerking tree, dit kragdraerbosone moet besit wat analoog is aan fotone in die elektromagnetiese krag en gluone in die sterk krag. Hierdie voorgestelde kragdraers vir donker materie staan ​​bekend as donker fotone.

In die tradisionele model van deeltjiefisika word fotone met die elektromagnetiese krag geassosieer en speel 'n sleutelrol in prosesse soos radioaktiewe verval. Net so word verwag dat donker fotone die verval van spesifieke deeltjies, soos muone, sal beïnvloed en hul magnetiese moment beïnvloed. ’n Onlangse studie het selfs geskimp na die moontlike uitwerking van donker fotone op die magnetiese oomblik van muone.

Die voortgesette derde lopie van die Compact Muon Solenoid (CMS) eksperiment by die LHC verteenwoordig die jongste poging in die soeke na bewyse van donker fotone. Die studie fokus op die opsporing van 'n verskynsel wat "verplaasde muone" genoem word, waar muone waargeneem word wat afkomstig is van die algemene omgewing van 'n hoë-energie deeltjiebotsing eerder as die presiese botsingspunt. Hierdie eienaardige verskynsel kan toegeskryf word aan onopspoorbare donker fotone wat tydens die aanvanklike botsing gegenereer is, wat daarna in waarneembare muone verval.

Die aanvanklike bevindinge van hierdie lopie het egter geen gevalle van verplaasde muone ontbloot nie, wat die afwesigheid van donker fotone tot dusver voorstel. Alhoewel verdere waarnemings verskillende uitkomste kan lewer, sal hierdie resultate addisionele beperkings op die potensiële bestaan ​​van donker fotone plaas. Hierdie patroon van indirekte bewyse vir donker materie wat voortduur terwyl direkte bewyse ontwykend bly, was 'n herhalende tema in die veld.

Terwyl wetenskaplikes voortgaan met hul onvermoeide strewe om die raaisels van donker materie op te los, bied studies soos hierdie een by die LHC hoop om bykomende leidrade te ontbloot. Terwyl direkte bewyse vir donker materie tans ontwykend kan wees, bly die verkenning van donker fotone en ander weë van kardinale belang om ons begrip van hierdie enigmatiese kosmiese entiteit te verdiep.

FAQ

Wat is donker fotone?

Donker fotone is hipotetiese deeltjies wat as potensiële kragdraers dien vir interaksies binne donker materie. Analoog aan fotone in die elektromagnetiese krag en gluone in die sterk krag, word donker fotone gepostuleer om die interaksie van donker materiedeeltjies met mekaar te vergemaklik.

Wat is die doel van die Large Hadron Collider se jongste lopie?

Die derde lopie van die Compact Muon Solenoid (CMS) eksperiment by die Large Hadron Collider het ten doel om die bestaan ​​van donker fotone te ondersoek deur na verplaasde muone te soek. Verplaasde muone is muone wat naby 'n hoë-energie deeltjie botsing ontstaan, maar nie direk vanaf die botsing self nie. Hierdie verskynsel kan 'n aanduiding wees van die teenwoordigheid van onopspoorbare donker fotone wat tydens die botsing gegenereer is.

Wat was die aanvanklike bevindinge van die jongste lopie?

Die aanvanklike data van die huidige loop van die CMS-eksperiment het geen bewyse van verplaasde muone of donker fotone gevind nie. Verdere waarnemings en ontleding kan egter verskillende resultate oplewer en moontlik nuwe insigte in die aard van donker materie verskaf.