Switserse en Chileense kunstenaars gekies vir Connect Chile Dual Residency

Kunste by CERN en die Switserse Kunsteraad Pro Helvetia het die keuse van twee kunstenaars aangekondig, Dominique Koch van Switserland en Marcela Moraga van Chili, vir die Connect Chile-dubbele verblyf. Connect is 'n toekenning wat kunstenaars ondersteun wat belangstel in die dialoog tussen kuns en wetenskap. Die program het kunstenaars genooi om idees vir 'n verblyf in Genève, Switserland en die Atacama-woestyn in die noorde van Chili voor te stel.

CERN, bekend vir sy deeltjieversnellers en detektors, en die European Southern Observatory (ESO) en Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili, bekend vir hul astronomiese navorsing, is twee toonaangewende wetenskaplike navorsingsfasiliteite. Die Connect Chile-verblyf het ten doel om betekenisvolle dialoog tussen die kunste en wetenskap te bevorder deur kulturele uitruiling, wat die aanvullende wetenskaplike en tegnologiese navorsing wat in Switserland en Chili uitgevoer is, ten toon stel.

Dominique Koch, van Basel, Switserland, skep installasies wat verskillende velde van navorsing saamsmelt en dit vermeng om hibriede verstrengelings en intellektuele ontmoetings te skep. Marcela Moraga, 'n Chileense kunstenaar, verken die verhouding tussen natuur en kultuur in haar tekeninge, tekstiele en video-opvoerings, en ontwikkel nuwe narratiewe wat mense en nie-mense verbind.

Tydens die verblyf sal Koch en Moraga hulself in die wetenskaplike terreine verdiep en 'n eerstehandse begrip kry van die navorsing wat daar plaasvind. Hulle sal saam met wetenskaplikes, ingenieurs en kurators werk om nuwe vorme van artistieke uitdrukking na te vors. Die kunstenaars sal hul navorsing en ervarings omskep in kunswerke, wat die gaping tussen kuns en wetenskap oorbrug.

Connect Chile is die vyfde uitgawe van die Connect-program, wat voorheen koshuise in Suid-Afrika en Indië ingesluit het. Die program dien as 'n platform vir uitruil en samewerking tussen artistieke en wetenskaplike gemeenskappe regoor die wêreld. Die keurkomitee vir Connect Chile was saamgestel uit professionele persone uit die kuns- en wetenskapvelde.

Hierdie dubbele verblyf verteenwoordig 'n unieke geleentheid vir Koch en Moraga om in die gebiede van fisika-navorsing te delf terwyl hulle omring word deur die ontsagwekkende omgewing van CERN en die ALMA-ESO-sterrewag in Chili. Die program het ten doel om nuwe skeppingsprosesse en inspirasie te genereer deur interdissiplinêre en interkulturele uitruiling. Dit bied 'n ruimte vir intensiewe navorsing op die kruising van kuns, wetenskap en tegnologie.

Bronne:

– Arts at CERN en Pro Helvetia-webwerf