Cerabyte stel hoëdigtheid keramiekfilmgeheue by 2023 SDC bekend

In 'n onlangse aankondiging het die Duitse beginonderneming Cerabyte sy merkwaardige keramiekfilmgeheue by die 2023 SNIA Storage Developers Conference (SDC) onthul. Hierdie innoverende tegnologie gebruik 50-100 atoom dik keramieklae om data te stoor. Soortgelyk aan QR-kodes, skep 'n laser- of deeltjiestraal 'n datamatriks, wat gelees kan word met behulp van hoë-resolusie mikroskopiese beeldtegnieke of elektronstraalmikroskopie.

CeraMemory, soos die maatskappy dit noem, spog met indrukwekkende duursaamheidsvermoëns, met die vermoë om data vir meer as 5,000 273 jaar te behou. Boonop is hierdie keramiekgeheue bestand teen korrosiewe, suur, radioaktiewe omgewings en elektromagnetiese puls (EMP) ontwrigting. Dit kan temperature wat wissel van -300 grade Celsius tot XNUMX grade Celsius weerstaan.

'n Patroon wat velle bevat wat met keramieklae bedek is, sal die CeraMemory huisves, wat datasnelhede van GB/s bied. Nog 'n variant genaamd CeraTape beplan om 'n 5-mikron dik buigsame substraat met 'n 10nm dik keramiekbedekking te gebruik, wat buitengewone digthede van TB/vierkante-cm bied en die totale koste van eienaarskap van datasentrumberging (TCO) met 75% verminder.

Cerabyte se tegnologie-padkaart sluit die skaalbaarheid van bisgroottes in, wat wissel van 100nm tot 3nm. Teen 2030-2035 sal die geprojekteerde digtheid van TB/vierkante-cm datasentrumrekbergingsdigthede tussen 10PB en 100PB met velle moontlik maak, en 'n verbysterende 1EB met CeraTape.

Interessant genoeg is Cerabyte se keramiekfilmgeheue verskillend van Millenniata se M-Disc optiese skywe. Millenniata se skywe, wat al etlike jare bestaan, gebruik ook keramiekmateriaal vir databerging en spog met 'n beweerde argieflewe van 1,000 XNUMX jaar. Geen onlangse ontwikkelings is egter aangemeld rakende Millenniata se tegnologie nie.

Navorsers aan die Universiteit van Minnesota, in samewerking met die Nasionale Instituut vir Standaarde en Tegnologie (NIST), het beduidende vordering gemaak in spintroniese tegnologie. Spintronika, wat op elektronspin eerder as stroom staatmaak, bied die potensiaal vir vinniger en doeltreffender dataverwerking.

Onder leiding van professor Jing-Ping Wang, het die Universiteit van Minnesota-span 'n topologiese halfmetaal ontwikkel deur magnetiese doping, spesifiek met Fe, in 'n swak topologiese isolator. Hierdie gesputterde Pt3Sn topologiese halfmetaal werk as 'n geleidende semi-metaal wanneer 'n magnetiese veld in die filmvlak toegepas word, wat verminderde longitudinale weerstand vertoon. Die span se werk is in 'n Nature Communications-artikel gepubliseer.

Hierdie deurbraak in materiaalwetenskap kan die bevordering van spin-baan-wringkrag (SOT) toestelle vir geheue, soos MRAM, sowel as spin-gebaseerde verwerkingstoepassings moontlik maak. Die navorsers glo dat dit kan lei tot die skepping van meer energiedoeltreffende en industrie-versoenbare SOT MRAM en spin-gebaseerde logika toestelle. Daarbenewens stel hulle voor dat die vervaardigingsproses vir Pt3Sn minder kompleks is in vergelyking met ander topologiese materiale en ingesluit kan word met konvensionele CMOS-verwerking.

Oor die algemeen wys Cerabyte se bekendstelling van hoëdigtheid keramiekfilmgeheue by die 2023 SDC, gekombineer met die Universiteit van Minnesota se ontwikkelings in topologiese halfmetale, die belowende toekoms van die spin-gebaseerde geheue en logika-toestellandskap.

Definisies:

– Keramiekfilmgeheue: Tegnologie wat dun keramieklae gebruik om data te stoor.

– Spintroniese toestelle: Toestelle wat staatmaak op elektronspin eerder as stroom om data te skuif en te verwerk, wat vinniger en doeltreffender dataverwerking bied.

– MRAM: Magnetiese ewekansige toegangsgeheue, 'n tipe nie-vlugtige geheue wat geheuetoestande behou selfs wanneer krag verwyder word.

– Topologiese halfmetaal: 'n Materiaal wat beide metaal- en isolerende gedrag gelyktydig vertoon.

– Spin-Orbit Torque (SOT) Toestelle: Toestelle wat die wringkrag wat gegenereer word uit die interaksie tussen 'n elektron se spin en sy wentelbaan gebruik om magnetiese toestande te manipuleer.

– CMOS-verwerking: Komplementêre metaal-oksied-halfgeleier-verwerking, 'n tegnologie wat gebruik word vir die vervaardiging van geïntegreerde stroombane.

Bronne:

– Cerabyte: Bekendstelling van 'n Cerabyte-patroon wat 50-100 atoom dik keramieklae vir databerging gebruik. Datatariewe is GB/s. Toekomstige padkaart bevat CeraTape met 10nm dik keramieklaag vir TB/vierkante-cm digthede, en toekomstige hoërdigtheid padkaart gebruik velle.

– Navorsers aan die Universiteit van Minnesota in samewerking met 'n span by die National Institute of Standards and Technology (NIST): Ontwikkel 'n topologiese halfmetaal deur magnetiese doping. Die materiaal vertoon verminderde longitudinale weerstand wanneer 'n magnetiese veld toegepas word, wat dit 'n geleidende semi-metaal maak.

– Nature Communications: Publikasie wat die Universiteit van Minnesota se navorsing oor topologiese halfmetale bespreek.

(Let wel: URL's is verwyder)