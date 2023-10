Sentrale ster in 'n planetêre newel werp lig op sy lewe

opsomming:

'n Internasionale navorsingspan onder leiding van professor Klaus Werner het 'n sentrale ster van 'n planetêre newel bestudeer wat in 'n oop sterreswerm geleë is. Hulle kon die massa bepaal wat die sentrale ster gedurende sy leeftyd verloor het, wat lig werp op ster-evolusie. Die studie word in die joernaal Astronomy & Astrophysics gepubliseer.

Oop sterreswerms is versamelings sterre wat gelyktydig uit 'n digte wolk van gas en stof gevorm het. Die sterre in hierdie trosse is dieselfde ouderdom, maar verskil in massa. Hoe meer massief 'n ster is, hoe vinniger verbruik dit sy kernbrandstof en ontwikkel dit in 'n wit dwerg. Die navorsers het sterreswerms as 'n laboratorium gebruik om die betroubaarheid van teorieë van sterre-evolusie te meet.

Een van die onsekerhede in die teorie van ster-evolusie is hoeveel materie 'n ster tydens sy leeftyd verloor. Die massaverlies is aansienlik, met sterre soos ons son wat omtrent die helfte van hul massa verloor teen die tyd dat hulle witdwerge word. Die verwantskap tussen 'n ster se geboortemassa en sy massa ten tye van die dood as 'n wit dwerg staan ​​bekend as die aanvanklike-finale massaverhouding.

Die navorsingspan het die sentrale ster in die Messier 37-sterreswerm bestudeer en sy massa as 0.85 sonmassas bepaal, wat daarop dui dat dit 70% van sy materie gedurende sy leeftyd verloor het. Die ster het ook 'n spesiale chemiese samestelling gehad, wat 'n ongewone gebeurtenis in sy onlangse verlede aandui.

Hierdie presiese bepaling van die aanvanklike-finale massaverhouding is fundamenteel in astrofisika aangesien dit die finale stadium van 'n ster se evolusie bepaal, of dit 'n wit dwerg, 'n neutronster in 'n supernova-ontploffing of 'n swart gat word. Boonop dra die materiaal wat uit sterre uitgestoot word by tot die chemiese evolusie van sterrestelsels en die hele heelal.

Bron: Universitaet Tübingen