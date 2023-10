'n Nuut ontdekte kompartement in selle: die eksklusoom

Navorsers by ETH Zürich het onlangs 'n voorheen onbekende kompartement binne soogdierselle ontdek wat die eksklusoom genoem word. Hierdie kompartement bestaan ​​uit DNS-ringe bekend as plasmiede en is in die selplasma geleë, wat ongewoon is aangesien die meeste van die DNS in eukariotiese selle in die kern gehou word. Die bevindinge van hierdie ontdekking is in die joernaal Molecular Biology of the Cell gepubliseer.

Plasmiede wat in die eksklusoom gevind word, kan afkomstig wees van beide eksterne bronne en telomere, die bedekte punte van chromosome. In sekere kankerselle word telomere ringe dikwels gevorm deur hierdie DNA-segmente saam te voeg. Hierdie ringe het egter nie die bloudrukke vir proteïenproduksie nie. Die navorsers by ETH Zurich het getoon dat die kern van die sel selektief hierdie DNS-ringe verwyder, saam met die plasmiede van eksterne bronne, en dit in die selplasma neerlê. Hierdie proses help selle om te onderskei tussen hul eie DNA wat nog nodig is en vreemde DNA wat nie meer nodig is nie.

Een van die potensiële funksies van die eksklusoom is sy rol in sellulêre immunologiese geheue. Navorsers het 'n spesifieke proteïen bestudeer wat aan DNS bind, insluitend DNS-ringe. Hierdie proteïen kan 'n seinkaskade veroorsaak wat selle aanspoor om inflammatoriese boodskapperstowwe vry te stel, wat die teenwoordigheid van 'n patogeen aandui. Die eksklusoom kan by hierdie proses betrokke wees en die illusie van 'n voortdurende infeksie voortduur, wat lei tot outo-immuunreaksies soos sistemiese lupus erythematosus.

Ruth Kroschewski, die hoofnavorser, glo dat die eksklusoom 'n oorblyfsel van vroeë evolusie is. Eukariotiese selle het ontstaan ​​uit die samesmelting van bakterieë met archaea, en die ringvormige DNA van hierdie organismes moes beskerm word. Die eksklusoom dien as 'n primitiewe vorm van 'n selkern, met 'n eenvoudiger omhulselstruktuur in vergelyking met die kernomhulsel. Die redes waarom plasmiede in hierdie onvolmaakte omhulsel ingesluit is, is nog onbekend.

Verdere navorsing sal fokus op die ondersoek van veranderinge in plasmied DNA en die meganismes wat verantwoordelik is vir die deponering van plasmiede in die eksklusoom. Hierdie nuutontdekte organel maak verskeie raaisels oop wat navorsers poog om te ontrafel, en werp lig op die fassinerende verwikkeldheid van sellulêre kompartemente.

Bron: ETH Zurich