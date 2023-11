Ontrafeling van die oorsprong van die maan: nuwe studie onthul dieper insigte

Wetenskaplikes het lank bespiegel oor die vorming van die maan, met die heersende teorie wat 'n massiewe botsing tussen 'n Mars-grootte protoplaneet en die Aarde ongeveer 4.5 miljard jaar gelede voorstel. Die gebrek aan direkte bewyse, soos 'n krater of oorblyfsels van die protoplaneet, genaamd Theia, het egter veel te wense gelaat. In ’n baanbrekende studie wat in die gesogte joernaal Nature gepubliseer is, onthul navorsers van die California Institute of Technology dwingende nuwe bewyse wat die verhaal van ons maan se oorsprong kan herskryf.

Onder leiding van Qian Yuan, 'n postdoktorale navorser by Caltech, het die span 'n soektog begin om spore van Theia, die ontwykende protoplaneet, te vind. Hulle reis het hulle diep binne die Aarde geneem, spesifiek tot by die grens tussen die mantel en kern, ongeveer 1,800 XNUMX myl onder die oppervlak. Verbasend genoeg het hulle aansienlike fragmente van Theia ontdek wat in hierdie enigmatiese streek geleë is.

Dr. Yuan se nuuskierigheid oor Theia se lot is geprikkel tydens sy nagraadse studies aan die Arizona State University toe 'n professor 'n deurslaggewende vraag gestel het: "Waar is die impakor Theia nou?" Hierdie oënskynlik eenvoudige navraag het die saadjie geplant van 'n idee wat uiteindelik tot hierdie baanbrekende navorsing gelei het.

Alhoewel dit algemeen aanvaar word dat Theia bygedra het tot die vorming van die maan, onthul die studie 'n verrassende openbaring – ongeveer 90% van Theia se massa het uiteindelik terug aarde toe gemaak. Sommige gedeeltes sou ongetwyfeld saamgesmelt het met die Aarde se minerale deur smelting, maar die navorsers spekuleer dat sekere fragmente grootliks ongeskonde gebly het.

Die deurbraakbevindings sluit aan by die raaisel rondom twee enorme strukture diep binne die mantel – een onder Wes-Afrika, bekend as Tuzo, en die ander onder die Stille Oseaan, genaamd Jason. Hierdie kolossale formasies, wat oor groot gebiede strek en honderde kilometers in die mantel strek, het wetenskaplikes al dekades lank verwar. Dr. Yuan en sy span stel voor dat Tuzo en Jason moontlik bykomende oorblyfsels van Theia kan wees, met hul gekombineerde volume wat min of meer ooreenstem met dié van die maan.

Deur gevorderde rekenaarsimulasies het die navorsers die botsing tussen die Aarde en Theia gerekonstrueer en die bewegings van die gefragmenteerde stukke na-impak noukeurig dopgehou. Die simulasies het getoon dat die botsing se intense krag die Aarde se kors en buitenste mantel gesmelt het, dit met fragmente van Theia gemeng het en uiteindelik aan ons maan geboorte gegee het.

Hierdie baanbrekende studie werp nuwe lig op die vorming van ons maan terwyl die enigma van die Tuzo- en Jason-strukture ontrafel word. Alhoewel daar nog baie vrae is om te beantwoord, nooi hierdie bevindinge verdere verkenning uit en baan die weg vir 'n dieper begrip van ons hemelse geskiedenis.

FAQ

V: Wat is die heersende teorie oor die maan se vorming?

A: Die gewildste teorie dui daarop dat 'n protoplaneet genaamd Theia ongeveer 4.5 miljard jaar gelede met die aarde gebots het, wat tot die vorming van die maan gelei het.

V: Watter bewyse het vir hierdie teorie ontbreek?

A: Wetenskaplikes het na spesifieke bewyse gesoek, soos 'n krater of lewensvatbare oorblyfsels van Theia, om die heersende teorie te ondersteun.

V: Wat het die onlangse studie ontdek?

A: Navorsers het aansienlike fragmente van Theia gevind wat geleë is op die grens tussen die Aarde se mantel en kern, diep onder die oppervlak.

V: Wat is die Tuzo- en Jason-strukture?

A: Tuzo en Jason is ontsaglike strukture diep binne die Aarde se mantel, een geleë onder Wes-Afrika en die ander onder die Stille Oseaan.

V: Hoe hou die Tuzo- en Jason-strukture verband met Theia?

A: Navorsers vermoed dat Tuzo en Jason bykomende oorblyfsels van Theia kan wees, aangesien hul gekombineerde volume vergelykbaar is met dié van die maan.

V: Hoe is die maan gevorm?

A: Deur middel van gevorderde rekenaarsimulasies het die studie getoon dat die botsing tussen Theia en Aarde gelei het tot die smelt van die Aarde se kors en buitenste mantel, wat tot die vorming van die maan gelei het.