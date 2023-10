Die bekende astrofisikus en omgewingskundige Hubert Reeves is op 91 oorlede

Opsomming: Astrofisikus, omgewingskundige en skrywer Hubert Reeves, bekend vir sy bydraes tot die begrip van die heelal, is op die ouderdom van 91 oorlede. Reeves, 'n ontvanger van talle toekennings en eerbewyse, is as een van die grootste astrofisici van sy generasie beskou. . Hy het verskeie boeke en publikasies geskryf, met die doel om sy fassinasie met die wonders van die heelal te deel. Reeves, wat in 1932 in Montreal gebore is, het van jongs af 'n passie vir wetenskap ontwikkel en beduidende bydraes tot die veld gemaak. Hy het termonukleêre reaksies in sterre bestudeer en gehelp om die teorie oor die oorsprong van elemente soos litium, berillium en boor te ontwikkel. Reeves se werk in Frankryk het gelei tot die beoordeling van die oorvloed van swaar waterstof voor die vorming van die eerste sterre, wat bewyse van die Oerknal gelewer het. Benewens sy wetenskaplike strewes, was Reeves 'n stoere omgewingsvoorstander en het gedien as die president van die aktivistiese organisasie Humanité et Biodiversité. Hy het geglo dat sterrekunde en ekologie met mekaar verbind is en dat die begrip van die heelal kan help om ons toekoms te beskerm. Reeves is vreedsaam oorlede, en sy laaste wens was om 'n "grasieuse uitgang" te hê. Sy nalatenskap as 'n briljante wetenskaplike, passievolle omgewingskundige en voorstander van die wonders van die heelal sal nog vir jare onthou word.

Hubert Reeves, 'n prominente astrofisikus, omgewingskundige en skrywer, is in die ouderdom van 91 oorlede. Sy seun het die nuus op sosiale media aangekondig en die gesin se hartseer oor die verlies uitgespreek. Reeves is wyd geag vir sy bydraes tot die studie van die heelal en sy diepgaande begrip van die kosmos. Hy het 'n noemenswaardige rol gespeel in die ontwikkeling van die teorie oor die oorsprong van elemente soos litium, berillium en boor. Daarbenewens het hy uitgebreide navorsing oor termonukleêre reaksies binne sterre gedoen.

In die loop van sy loopbaan, wat oor Quebec, die VSA en Europa strek, het Reeves verskeie toekennings ontvang, insluitend die Albert Einstein- en Samuel de Champlain-pryse. Hy is erken deur die Orde van Kanada en het die onderskeiding gehad om 'n offisier van die Ordre national du Québec te wees. Boonop is agt eredoktorsgrade aan hom toegeken, wat sy gewaardeerde status binne die veld van astrofisika verder demonstreer.

As skrywer het Reeves ongeveer 40 boeke en talle publikasies in gespesialiseerde wetenskaplike tydskrifte geskryf. Gedryf deur sy begeerte om sy passie en ontsag vir die heelal te deel, het hy ook verskeie programme en gewilde wetenskaplike boeke geskep. Titels soos "Patience dans l'azur" en "Poussière d'étoile" is 'n voorbeeld van sy pogings om komplekse wetenskaplike konsepte vir 'n wyer gehoor toeganklik te maak.

Reeves, wat in 1932 in Montreal gebore is, het op 'n vroeë ouderdom 'n liefde vir wetenskap ontwikkel. Hy het in boeke gedelf, aanvanklik “L'Encyclopédie de la jeunesse” verslind en later handboeke verken wat hy op sy solder gevind het. Sy passie vir die vak het hom gelei tot 'n loopbaan as professor aan die Université de Montréal tydens die Stille Revolusie, 'n tyd van aansienlike sosiale en politieke verandering in Quebec. Reeves het egter ontnugter geraak met die nasionalisme wat die wetenskaplike gemeenskap in die provinsie deurdring het.

In 1964 het Reeves 'n aanbod aanvaar om in België onderrig te gee nadat sy Quebec-gebaseerde kollegas 'n samewerkingsprojek gestaak het weens hul weiering om Engels in die laboratorium te praat. Die daaropvolgende jaar het hy by 'n Franse navorsingspan aangesluit, waar hy merkwaardige vordering gemaak het in die beoordeling van die oorvloed van swaar waterstof voor die vorming van die eerste sterre. Volgens Reeves self staan ​​hierdie prestasie as een van die mees oortuigende bewyse vir die bestaan ​​van die Oerknal.

Deur sy hele lewe was Reeves 'n sterk voorstander vir omgewingsoorsake. In 2001 het hy die president van die aktivistiese organisasie Humanité et Biodiversité geword, 'n rol wat hy beklee het tot sy dood. Vir Reeves was sterrekunde en ekologie verweef, beide noodsaaklik om ons bestaan ​​te verstaan ​​en ons toekoms te beskerm. Die verband tussen ons herkoms en die bedreigings wat ons as 'n spesie in die gesig staar, het hom gedryf om die belangrikheid van beide dissiplines te verdedig.

Behalwe vir sy wetenskaplike strewes, het Reeves ook vreugde in die natuur en die kunste gevind. Hy het in die prentjiemooi Franse dorpie Malicorne gewoon, waar hy dikwels plattelandse staptogte geniet het. Toegewyd aan musiek, het hy as verteller aan talle orkesproduksies deelgeneem en verskillende maniere ondersoek om die skoonheid en rykdom van die heelal oor te dra.

Hubert Reeves, 'n merkwaardige wetenskaplike, passievolle omgewingskundige en voorstander van die wonders van die heelal, sal onthou word vir sy beduidende bydraes tot astrofisika, sy toewyding aan omgewingsoorsake en sy vermoë om komplekse wetenskaplike konsepte aan 'n breër gehoor te kommunikeer. Sy heengaan beteken die einde van 'n era, maar sy nalatenskap sal voortgaan om toekomstige generasies van wetenskaplikes en sterrekundiges te inspireer.

Definisies:

– Astrofisikus: ’n Wetenskaplike wat spesialiseer in die studie van hemelse voorwerpe en verskynsels in die heelal.

– Termonukleêre reaksies: Kernreaksies wat by uiters hoë temperature plaasvind, soos dié wat in sterre voorkom.

– Oerknal: Die heersende wetenskaplike teorie wat die oorsprong en evolusie van die heelal verduidelik.

– Aktivistiese organisasie: 'n Groep wat toegewy is aan die bevordering en voorspraak vir 'n bepaalde saak of saak.

Bronne:

– Die Kanadese Pers