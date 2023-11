Die verrassende hitte en chemiese samestelling van 'Tiener' sterrestelsels

'n Onlangse studie gelei deur 'n span astrofisici van die Noordwes-Universiteit, met behulp van NASA se James Webb-ruimteteleskoop (JWST), het opwindende insigte in die wêreld van sterrestelsels tydens hul 'tienerjare' onthul. Hierdie bevindinge, gepubliseer in The Astrophysical Journal Letters, werp lig op die chemiese samestelling van sterrestelsels in hul vormingsfases, wat 'n dieper begrip van die heelal se evolusie verskaf.

Navorsers het gefokus op sterrestelsels wat twee tot drie biljoen jaar ná die heelal se geboorte ontstaan ​​het, tydens hul adolessente fase. Hierdie spesifieke stadium word gekenmerk deur hoër temperature en 'n onverwagte teenwoordigheid van swaar elemente, insluitend nikkel - 'n element wat tipies uitdagend is om op te spoor. Deur die teenwoordigheid van nikkel en ander elemente te ontbloot, bied die studie waardevolle inligting oor die galaktiese evolusionêre proses.

Onder leiding van Allison Strom, 'n assistent-professor in fisika en sterrekunde aan die Noordwes-Universiteit, het die omvattende studie ten doel om die transformasies en groei wat sterrestelsels ervaar deur die heelal se 14 miljard-jarige geskiedenis te begryp.

Vernoem na die gerespekteerde sterrekundige Cecilia Payne-Gaposchkin, die CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey gebruik die JWST om die spektrale lig wat deur verre sterrestelsels uitgestraal word, te ontleed. Hierdie “chemiese DNA”-analise stel wetenskaplikes in staat om insig te kry in die sterrestelsels se ontwikkelingsfases en voorspellings te maak oor hul toekomstige evolusie. Die navorsing speel 'n belangrike rol in die bou van 'n holistiese begrip van sterrestelsel rypwording oor tyd.

Om die studie uit te voer, het die span 33 verafgeleë sterrestelsels oor 'n bestek van 30 uur waargeneem. Deur data van 23 van hierdie sterrestelsels te kombineer, het hulle 'n saamgestelde beeld geskep wat hul begrip van hierdie hemelliggame verbeter het. Die saamgestelde spektra het die teenwoordigheid van verskeie elemente geopenbaar, soos waterstof, helium, stikstof, suurstof, silikon, swael, argon, en veral nikkel.

Een van die studie se sleutelontdekkings is dat hierdie tienersterrestelsels ongelooflike hoë temperature vertoon, wat 13,350 24,062 grade Celsius (XNUMX XNUMX grade Fahrenheit) oortref. Hierdie temperature oorskry verreweg wat tipies in sterrestelsels waargeneem word, wat die unieke chemiese en fisiese kenmerke van sterrestelsels tydens hul adolessente fase beklemtoon.

Ondersteun deur NASA, die Pittsburgh-stigting en die Navorsingskorporasie vir Wetenskaplike Bevordering, is die studie se data verkry van die Mikulski-argief vir ruimteteleskope by die Space Telescope Science Institute en die WM Keck-sterrewag. Hierdie samewerking beklemtoon die kollektiewe poging in astronomiese navorsing en die sinergistiese benadering om die heelal te verstaan.

Soos die ontleding van data van die JWST voortduur, verwag ons verdere onthullings en 'n meer ingewikkelde begrip van galaktiese evolusie en die fundamentele prosesse wat ons heelal vorm. Hierdie studie bevestig weer die merkwaardige vermoëns van moderne teleskope en beklemtoon die voortdurende strewe na kennis en wetenskaplike ondersoek in die veld van astrofisika. Dit beklemtoon die belangrikheid van samewerking om die grense van ons begrip van die heelal te verskuif.

FAQ

Wat is die CECILIA-opname?

Die CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey is 'n navorsingsprojek vernoem na die sterrekundige Cecilia Payne-Gaposchkin. Dit ondersoek die spektrale lig wat deur verre sterrestelsels uitgestraal word en help wetenskaplikes om hul chemiese samestelling, ontwikkelingstadia en toekomstige evolusie te verstaan.

Wat het die studie oor 'tiener' sterrestelsels aan die lig gebring?

Die studie het ontdek dat sterrestelsels in hul 'tienerjare' onverwags hoë temperature en 'n ongewone teenwoordigheid van swaar elemente, insluitend nikkel, vertoon. Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte in die proses van galaktiese evolusie gedurende hierdie deurslaggewende fase.

Hoe is die studie wat?

Die navorsers het 'n totaal van 33 verafgeleë sterrestelsels oor 'n tydperk van 30 uur waargeneem. Deur data van 23 van hierdie sterrestelsels te kombineer, het hulle 'n saamgestelde beeld geskep wat 'n meer omvattende begrip van hierdie hemelliggame verskaf het. Die ontleding van die saamgestelde spektra het die teenwoordigheid van verskeie elemente aan die lig gebring, wat lig werp op die chemiese samestelling van 'tiener' sterrestelsels.

Wat is die implikasies van hierdie navorsing?

Die studie dra by tot ons kennis van galaktiese evolusie en die begrip van die heelal se algehele ontwikkeling. Deur die unieke kenmerke van sterrestelsels tydens hul adolessente fase te ontbloot, kry wetenskaplikes insigte in die komplekse prosesse wat ons heelal vorm. Die navorsing beklemtoon ook die belangrikheid van samewerkende pogings om ons begrip van die kosmos te bevorder.