Fluoresentasie gevind in soogdiere: 'n verrassende ontdekking

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Wes-Australiese Museum en Curtin Universiteit uitgevoer is, het aan die lig gebring dat fluoressensie, ’n verskynsel waar wesens lig uitstraal wanneer dit aan ultraviolet (UV) lig blootgestel word, merkwaardig algemeen onder soogdiere voorkom. Die span het 125 soogdierspesies, beide bewaar en bevrore, uit museumversamelings ontleed en gevind dat elke monster 'n mate van fluoressensie vertoon.

Die studie het ontbloot dat fluoressensie in soogdiere nie beperk is tot 'n spesifieke groep nie, maar wydverspreid oor verskeie spesies voorkom. Dit sluit bekende diere in soos huiskatte, ysbere, vlermuise, bergsebras, wombats, luiperds en selfs die Tasmaniese duiwel. Die bronne van fluoressensie in hierdie soogdiere het gewissel, wat wissel van bene en tande tot pels, vere, kloue en selfs die vel. Die waargenome fluoresserende kleure het ook oor 'n wye reeks gestrek, insluitend rooi, geel, groen, pienk en blou.

Met behulp van 'n spektrofotometer kon die navorsers die lig meet wat deur elke monster uitgestraal word wanneer dit aan UV-lig blootgestel word. Vanuit 'n wetenskaplike perspektief vind fluoressensie plaas wanneer sekere chemikalieë op 'n soogdier se buitekant, soos proteïene of karotenoïede, lig absorbeer en dit dan weer uitstraal by langer en laer-energie-golflengtes, wat gloeiende kleure tot gevolg het.

Die studie het opgemerk dat ligter pels soogdiere meer opvallende fluoressensie vertoon in vergelyking met hul donkerbont eweknieë. Uitsonderings is waargeneem, soos die dwergspinnerdolfyn, wat net fluoressensie in sy tande vertoon het. Die navorsers het bevind dat fluoressensie die algemeenste en intensste was onder nagspesies en dié met aard-, boom- en fossielgewoontes.

Terwyl die voorkoms van fluoressensie onder soogdiere deur hierdie studie bevestig is, is die biologiese betekenis daarvan steeds 'n onderwerp van debat binne die wetenskaplike gemeenskap. Sommige stel voor dat dit 'n neweproduk van hul oppervlakchemie kan wees. Die navorsers het ook genoem dat toekomstige studies op nie-bewaarde diere moet fokus om verdere insigte te verkry.

Hierdie studie werp nuwe lig op die merkwaardige voorkoms van fluoressensie in soogdiere. Dit beklemtoon die behoefte aan voortgesette navorsing om die doel en funksie van hierdie verskynsel in verskillende spesies beter te verstaan.

Bron: Nie verskaf nie.