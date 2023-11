Nuwe forensiese deurbraak: troeteldierhaar as 'n sleutel tot die oplossing van misdade

Navorsers aan die Universiteit van Leicester het 'n verstommende ontdekking gemaak wat 'n rewolusie in forensiese ondersoeke kan veroorsaak. Volgens 'n onlangse studie kan kathare 'n deurbraak bied om misdadigers met misdaadtonele of selfs slagoffers te verbind. Die DNS wat in 'n enkele string kathaar vervat is, het die potensiaal om 'n definitiewe verband tussen 'n verdagte en die plek of individue wat by 'n kriminele voorval betrokke is, te vestig.

Met ongeveer 26 persent van huishoudings in die Verenigde Koninkryk wat 'n kat besit, is dit hoogs waarskynlik dat spore van hierdie kat metgeselle gevind kan word op individue wat met hulle in aanraking gekom het. Dit bied 'n belangrike geleentheid vir die insameling van belangrike bewyse in kriminele sake.

Selfs al is 'n menslike oortreder versigtig genoeg om nie hul eie DNA agter te laat nie, kan die oordrag van kathare vanaf die misdaadtoneel as 'n unieke genetiese merker dien. Die hare bevat duidelike DNS wat kan dien as die sleutel om 'n verdagte te assosieer met 'n spesifieke persoon of plek wat by die misdaad betrokke is.

Die onlangs gepubliseerde studie in Forensic Science International: Genetics beskryf 'n verfynde metodologie wat die onttrekking van 'n magdom DNA-inligting uit 'n enkele stuk kathaar moontlik maak. Die span se innoverende benadering maak die ontleding van die hele mitochondriale DNS-volgorde moontlik, wat resultate bied wat ongeveer tien keer meer akkuraat is as vorige tegnieke.

Hoofskrywer Emily Patterson, 'n PhD-student aan die Universiteit van Leicester, verduidelik dat hoewel kathare nie die haarwortel het wat nodig is vir volledige DNS-analise nie, kan navorsers steeds mitochondriale DNS ondersoek. Hierdie DNS word van moeders na hul nageslag oorgedra en word onder verwante katte gedeel, wat waardevolle inligting vir forensiese toetse verskaf.

In 'n noemenswaardige moordsaak wat bespreek is deur dr. Jon Wetton, mede-leier van die studie, was die nuwe tegniek suksesvol selfs wanneer ander metodes misluk het. Deur die kat se DNA te ontleed, is 'n seldsame mitochondriale variant gevind, wat die verband met die verdagte moontlik maak. Met hierdie deurbraak het byna elke kat 'n unieke DNS-tipe, wat die krag en betroubaarheid van die toets aansienlik verbeter.

Nie net kan troeteldierhare 'n waardevolle bron van bewyse wees in gevalle waar daar geen menslike DNS vir ontleding beskikbaar is nie, maar hierdie metode kan ook op ander diere toegepas word. Veral honde kan 'n deurslaggewende rol speel om forensiese ondersoeke by te staan.

Hierdie baanbrekende navorsing maak opwindende moontlikhede oop vir die veld van forensiese, en bied 'n vars perspektief oor hoe troeteldierhare as 'n sleutelinstrument kan dien om misdade op te los.

FAQ

Hoe kan kathare gebruik word om misdadigers met misdaadtonele te verbind?

Kathare bevat unieke DNS wat as 'n genetiese merker kan optree, wat 'n skakel verskaf tussen 'n verdagte en 'n misdaadtoneel of die individue wat by 'n kriminele voorval betrokke is.

Watter beperkings bestaan ​​wanneer kathaar DNA ontleed word?

As gevolg van die gebrek aan haarwortel in kathare, is die ontleding beperk tot die ondersoek van mitochondriale DNA. Hierdie DNA word van moeders na hul nageslag oorgedra en word onder verwante katte gedeel.

Hoe akkuraat is die nuwe metode om kathaar-DNA te ontleed?

Die verfynde metodologie wat deur navorsers aan die Universiteit van Leicester ontwikkel is, maak voorsiening vir die ontleding van die hele mitochondriale DNS-volgorde. Hierdie benadering is ongeveer tien keer meer akkuraat as vorige tegnieke wat slegs 'n klein fragment van die DNA ondersoek het.

Kan hierdie tegniek op ander diere toegepas word?

Ja, hierdie deurbraak kan ook op ander dierspesies toegepas word. Honde het byvoorbeeld die potensiaal om forensiese ondersoeke te help op soortgelyke wyse as wat katte doen.