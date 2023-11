Kan kathare help om misdade op te los?

Katte is bekend daarvoor dat hulle muise vang, maar het jy geweet dat hul hare moontlik ook kan help om misdadigers vas te trek? ’n Onlangse studie deur navorsers in die VK het bevind dat ’n enkele kathaar DNS bevat wat ’n verdagte met ’n misdaadtoneel of ’n slagoffer kan koppel. Hierdie ontdekking het die potensiaal om 'n spel-wisselaar in forensiese ondersoeke te wees.

In die Verenigde Koninkryk, waar ongeveer 'n kwart van die Britse gesinne 'n kat besit, is dit onvermydelik dat hierdie harige metgeselle spore van hul bestaan ​​in hul eienaars se huise laat. Die gemiddelde kat verloor jaarliks ​​duisende hare, en hierdie hare kan 'n belangrike bewys in kriminele aktiwiteite bevat. Hierdie bevinding is nie net interessant nie, maar het ook beduidende implikasies vir wetstoepassing.

Maar wat van Israel? Sedert die Britte die eerste keer in die vroeë 20ste eeu katte aan die land bekend gestel het, het hulle 'n algemene gesig op Israeliese strate geword, veral in stede soos Jerusalem. Skattings dui daarop dat daar ongeveer twee miljoen katte in Israel is, beide troeteldiere en rondlopers, en hierdie getal kan selfs in die komende jare agt miljoen bereik. Met so 'n groot katbevolking is die potensiaal om kathare as forensiese bewyse in Israel te gebruik aansienlik.

Die studie wat deur die Universiteit van Leicester doktorale student Emily Patterson en haar kollegas gedoen is, het 'n sensitiewe metode onthul om maksimum DNS-inligting uit net een kathaar te onttrek. Anders as hare met ongeskonde wortels, bevat afgestorte kathare baie min bruikbare DNA. Mitochondriale DNA, wat van moeders na nageslag oorgedra word en onder moederverwante katte gedeel word, kan egter steeds ontleed word. Terwyl hare DNA nie individueel 'n spesifieke kat kan identifiseer nie, kan die gebruik van hierdie metode die inligting wat in 'n forensiese toets verkry word, maksimeer.

Dr Jon Wetton, medeleier van die studie, het verduidelik dat met hul nuwe benadering feitlik elke kat 'n seldsame DNS-tipe het, wat die toets insiggewend maak al word net hare gevind. Hierdie deurbraak het reeds belofte getoon in 'n verlore kat-saak, waar DNS van skeletoorblyfsels van 'n vermiste vroulike kat ooreenstem met DNS van hare wat op haar oorlewende manlike nageslag gevind is.

Die implikasies van hierdie navorsing is nie beperk tot katte alleen nie. Dieselfde benadering kan moontlik toegepas word op ander spesies, veral honde, wat nuwe weë in die forensiese wetenskap oopmaak.

Vrae:

V: Hoe kan kathare help om misdade op te los?

A: Kathare bevat DNS wat 'n verdagte met 'n misdaadtoneel of slagoffer kan koppel.

V: Hoe ontleed navorsers kathaar-DNA?

A: Navorsers gebruik 'n sensitiewe metode wat DNS-inligting van afgestorte kathare maksimeer.

V: Kan kathare individueel 'n spesifieke kat identifiseer?

A: Nee, kathaar-DNS kan nie 'n kat individueel identifiseer nie, maar dit kan waardevolle inligting in forensiese toetse verskaf.

V: Kan hierdie benadering op ander diere toegepas word?

A: Ja, hierdie metode kan moontlik op ander spesies, soos honde, vir forensiese doeleindes toegepas word.