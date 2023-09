Vinnige afname van Karibiese Papegaaie gekoppel aan menslike aktiwiteit, antieke DNA onthul

’n Nuwe studie wat in PNAS gepubliseer is, het antieke DNA gebruik om lig te werp op die agteruitgang van papegaaie in die Karibiese Eilande. Die navorsing het gefokus op twee spesies, die Kubaanse papegaai (Amazona leucocephala) en die Hispaniolan-papegaai (Amazona ventralis), en het gevind dat beide spesies eens meer wydverspreid en divers was as wat voorheen gedink is.

Die studie help om te verduidelik waarom papegaaie die mees bedreigde groep voëls in die wêreld geword het, met 28% van alle spesies wat as bedreig beskou word. Dit is veral waar vir papegaaie wat eilande bewoon.

Die ingewikkelde geskiedenis van papegaaie met mense het dit vir bioloë uitdagend gemaak om hul vorige verspreidings te verstaan. Papegaaie word al vir duisende jare oor kontinente en tussen eilande verskuif deur inheemse volke en Europese koloniste. Vandag word papegaaie steeds vervoer.

Om hierdie uitdaging te oorkom, het die navorsers hulle tot antieke DNS gewend. Deur genetiese volgordes van argeologiese monsters en fossiele te ontleed, kon hulle die geskiedenis van papegaaie in die genus Amazona saamstel. Hulle het gefokus op die Kubaanse en Spaanse papegaaie, waarvoor hulle antieke DNS-monsters kon kry.

Die resultate het verrassende bevindings aan die lig gebring. Die fossiele van die Bahamas was eintlik van Spaanse papegaaie, wat 'n uitbreiding van die reeks voor menslike aankoms aandui. Net so was Kubaanse papegaaie eens op die grootste eiland in die Turks en Caicos teenwoordig, maar is nou afwesig.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die historiese verspreiding van spesies te verstaan ​​vir hul bewaring. Deur te weet waar papegaaie in die verlede gefloreer het, kan ons hul oorblywende bevolkings beter beskerm en hul diversiteit bewaar.

Bron: PNAS (geen URL verskaf nie)