Die geskiedenis en agteruitgang van papegaaie in die Karibiese Eilande: insigte uit fossiele, argeologie en DNA

In 1492 het Christopher Columbus die Karibiese Eilande beskryf as 'n plek waar wolke papegaaie met lewendige vlerke die son bedek het. Ongelukkig is meer as die helfte van die bekende papegaaispesies in die Karibiese Eilande vandag uitgesterf. Wat het die verdwyning van hierdie eens florerende bevolkings veroorsaak?

’n Onlangse studie wat deur ’n span Amerikaanse navorsers gedoen is, het ten doel om lig te werp op die geskiedenis en impak van menslike aktiwiteit op papegaaispesies in die Karibiese Eilande. Die eilande Kuba, Hispaniola en Puerto Rico, saam met die Bahamas, dien as die geografiese tuiste van verskeie papegaaispesies, insluitend die bedreigde Kubaanse papegaai (Amazona leucocephala) en Hispaniolan-papegaai (A. ventralis).

Deur fossielbene, argeologiese monsters en DNS-monsters van beide antieke en moderne papegaaie te ondersoek, het die navorsers daarop gemik om die historiese verspreidings en diversiteit van hierdie spesies te rekonstrueer. Hulle het ontdek dat die twee studie-papegaaispesies aanvanklik 'n groter geografiese omvang en 'n meer diverse genepoel gedurende die Ystydperk gehad het. Met verloop van tyd het menslike aktiwiteite soos inheemse (Amerikaanse) besetting en Europese kolonisasie egter tot plaaslike uitsterwings en verplasings van hierdie papegaaie gelei.

Die studie het aan die lig gebring dat inheemse volke vir duisende jare papegaaie oor kontinente en eilande beweeg het, 'n praktyk wat deur Europese koloniste voortgesit word. Die bekendstelling van papegaaie uit verskillende gebiede in die Karibiese Eilande deur handel bemoeilik die begrip van hul oorsprong verder. Argeologiese terreine het egter bewyse gelewer van papegaaibene saam met ander weggooi-oorblyfsels van antieke maaltye, wat daarop dui dat papegaaie gewaardeer is vir hul vere en moontlik selfs as 'n voedselbron.

Ten spyte van die brose aard van papegaaibene, het die Karibiese Eilande verbasend goeie fossielrekords in vergelyking met ander tropiese streke. Hierdie fossiele, alhoewel dit dikwels gebreek of gefragmenteer is, kan steeds waardevolle inligting verskaf wanneer dit gekombineer word met antieke DNS-analise.

Om die langtermyn-interaksies tussen mense en papegaaie te verstaan, is noodsaaklik vir die herstel van Karibiese ekosisteme. Hierdie studie dra by tot die voortdurende pogings om bedreigde papegaaispesies te beskerm en te bewaar deur die historiese dinamika tussen mense en papegaaie in die streek te ontbloot.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie navorsing die komplekse verhouding tussen mense en wild, wat die belangrikheid van verantwoordelike bewaringspraktyke beklemtoon om verdere uitwissing te voorkom en die Karibiese Eilande se papegaaibevolkings te herstel.

Bronne:

- GrrlScientist, aangebied deur Forbes (Geen URL)

– Geology.com (Geen URL nie)

– Kristen Grace / Florida Museum (Geen URL)