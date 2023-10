NASA se OSIRIS-REx-sending onthul verrassende ontdekkings van Bennu-asteroïde

NASA se OSIRIS-REx-sending het monsters van die Bennu-asteroïde teruggebring wat nuwe lig werp op die oorsprong van lewe op Aarde. Die 4.5 miljard jaar oue asteroïde bevat nie net meer koolstof as wat verwag is nie, maar ook 'n onverwagte oorvloed water.

Voorlopige bevindings van NASA dui daarop dat die boustene vir lewe binne die rotse van Bennu gevind kan word. Hierdie opwindende ontdekking het die potensiaal om ons begrip van hoe lewe op ons planeet ontstaan ​​het, te verander.

“Die OSIRIS-REx-monster is die grootste koolstofryke asteroïdemonster wat nog ooit aan die aarde gelewer is en sal wetenskaplikes help om die oorsprong van lewe op ons eie planeet vir geslagte wat kom, te ondersoek,” het Bill Nelson, NASA-administrateur, gesê.

Die missie, genaamd "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer," het gepoog om 60 gram asteroïdemonsters terug te bring. Dit het egter verwagtinge oortref en het meer as 250 gram ongerepte monsters versamel.

Daar word van hierdie monsters verwag om wetenskaplikes van onskatbare insigte te voorsien in die vorming en evolusie van ons sonnestelsel. Deur die samestelling van Bennu te bestudeer, hoop navorsers om die raaisels rondom die oorsprong van die Aarde en ander hemelliggame te ontrafel.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat in September 2016 gelanseer is, het Bennu in 2018 bereik en suksesvol 'n monster in 2020 versamel. Hierdie historiese prestasie was die eerste Amerikaanse sending om 'n monster van 'n asteroïde te versamel en terug te stuur.

Die ontleding van die monsters sal 'n gesamentlike poging wees tussen wetenskaplikes en navorsers van regoor die wêreld. Hul bevindinge sal bydra tot ons begrip van die fundamentele prosesse wat gelei het tot die ontstaan ​​van lewe op aarde.

