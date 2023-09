Die toekoms van gasomskakeling: benut ensiematiese reaksies vir doeltreffende CO2-opvang

By

Wetenskaplikes van die Max Planck Instituut vir Mariene Mikrobiologie, in samewerking met die Universiteite van Genève en Radboud, het 'n beduidende deurbraak op die gebied van gasomskakeling gemaak. Deur 'n ensiem te isoleer van 'n mikro-organisme wat koolstofdioksied (CO2) doeltreffend kan opvang, het hulle die deur oopgemaak vir nuwe moontlikhede om kweekhuisgasvrystellings aan te pak.

Die ensiem, wat gevind word in 'n metanogeen genaamd Metthermicoccus shengliensis, het die unieke vermoë om CO2 in formiaat om te skakel - 'n stabiele en veilige verbinding wat gebruik kan word vir energieberging en die sintese van verskeie molekules. Die navorsers het hierdie ensiem suksesvol geïsoleer en gekarakteriseer, wat sy merkwaardige doeltreffendheid in die opwekking van formiaat uit CO2 demonstreer.

Wat hierdie ontdekking besonder opwindend maak, is die ensiem se eenrigting. Terwyl soortgelyke ensieme in beide rigtings kan werk, is hierdie spesifieke ensiem byna eenrigting, wat beteken dat dit CO2 doeltreffend omskakel na formaat, maar het baie stadige tempo's en swak opbrengs wanneer die omgekeerde reaksie uitgevoer word. Hierdie verskynsel kom slegs voor in die afwesigheid van suurstof - 'n deurslaggewende detail vir die benutting van die ensiem se vermoëns.

Om die potensiaal van hierdie ensiem vir CO2-opvang verder te ondersoek, het die navorsers dit op 'n elektrode vertak. Hierdie elektrode-gebaseerde stelsel bied aansienlike voordele, aangesien dit die energie wat benodig word vir CO2-opvang direk kan lewer sonder die behoefte aan eksterne kragbronne of giftige chemiese verbindings. Daarbenewens, met die ensiem wat aan die elektrode geheg is, is daar minimale elektriese stroomverlies, wat lei tot 'n doeltreffende en aantreklike stelsel vir gasomskakeling.

Die wetenskaplikes het die gesuiwerde ensiem na die Universiteit van Genève gestuur, waar spesialiste in elektrochemie besig is om 'n elektrode-gebaseerde CO2-opvangstelsel te vestig. Deur die ensiem se doeltreffende omskakeling van CO2 na formiaat te benut, het hierdie stelsel die potensiaal om 'n deurslaggewende rol te speel in die vermindering van kweekhuisgasvrystellings en die bekamping van klimaatsverandering.

Die implikasies van hierdie navorsing is betekenisvol. Deur die krag van ensiematiese reaksies en elektrodetegnologie te benut, kan dit moontlik wees om meer volhoubare en doeltreffende metodes vir CO2-opvang en benutting te ontwikkel. Dit kan verreikende implikasies hê vir nywerhede wat staatmaak op CO2-intensiewe prosesse, soos energie, vervaardiging en farmaseutiese produkte.

Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid daarvan om mikroörganismes en hul unieke ensiematiese vermoëns te bestudeer. Deur hul vermoëns te verstaan ​​en te benut, kan ons die weg baan vir innoverende oplossings om die wêreldwye uitdaging van kweekhuisgasvrystellings aan te spreek.

Bronne:

– Lemaire/Belhamri/Wagner, Max Planck Instituut vir Mariene Mikrobiologie

– Angewandte Chemie Internasionale Uitgawe (2023). DOI: 10.1002/anie.202311981