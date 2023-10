NASA se Perseverance Rover vang Mars-stofduiwel in Jezero-krater

By

NASA se Perseverance-rover het suksesvol 'n stofduiwel op Mars se Jezero-krater gevang, wat waardevolle insigte in Mars se weerpatrone verskaf het. Die video, wat op 30 Augustus 2023 deur die rover se Navcams geneem is, tydens sy 899ste Mars-dag, wys die stofduiwel in aksie.

Stofduiwels op Mars, hoewel swakker en kleiner as tornado's op Aarde, speel 'n deurslaggewende rol in die herverspreiding van stof en die bestudering van die Mars-atmosfeer. Hierdie verskynsels help wetenskaplikes om weermodelle te verbeter en om die planeet se klimaat te verstaan.

Sendingwetenskaplikes het die beelddata ontleed en bepaal dat die stofduiwel se ligging "Thorofare Ridge" is, ongeveer vier kilometer weg van die rover. Hulle het sy breedte op sowat 60 meter en sy volle hoogte op sowat twee kilometer geskat, hoewel slegs die onderste 118 meter in die beeldmateriaal sigbaar was. Die stofduiwel het van oos na wes beweeg teen 'n spoed van 19 kilometer per uur.

Stofduiwels, wat ook op Aarde voorkom, word gevorm wanneer stygende warm lug met dalende koeler lugkolomme kombineer. Marsstofduiwels kan hul aardse eweknieë in grootte oortref en is onvoorspelbaar in hul voorkoms. Beide Perseverance en Curiosity rovers monitor voortdurend vir stofduiwels, en neem swart-en-wit beelde vas om data-oordrag te bespaar.

Volharding se primêre missie op Mars is astrobiologie, wat die soeke na tekens van antieke mikrobiese lewe behels. Die rover sal ook die planeet se geologie en verlede klimaat ontleed, wat die grondslag lê vir toekomstige menslike verkennings. Dit sal Mars-rots en regoliet versamel en berg vir toekomstige missies om in samewerking met die Europese Ruimte-agentskap te herwin en te ontleed.

Hierdie sending strook met NASA se Maan tot Mars-verkenningstrategie, wat die Artemis Maan-sendings insluit, wat daarop gemik is om die weg te baan vir menslike verkenning van Mars. Die Jet Propulsion Laboratory (JPL), bestuur deur Caltech in Pasadena, Kalifornië, is verantwoordelik vir toesig oor die bedrywighede van die Perseverance-rover.

Bronne:

– NASA

– Jet Propulsion Laboratory (JPL)