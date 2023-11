Kanada se ruimtevaarder-opdragte: 'n nuwe era van ruimteverkenning

Kanada gaan 'n opwindende nuwe fase van ruimteverkenning binne met die aankondiging van ruimtevaarder-opdragte op Woensdag, 22 November. Die Kanadese Ruimte-agentskap (CSA) sal 'n regstreekse geleentheid by sy hoofkwartier naby Montreal, Quebec aanbied. Hierdie geleentheid, wat op verskeie platforms, insluitend YouTube en Facebook, gelyktydig uitgesaai sal word, sal die nuutste missies vir Kanadese ruimtevaarders openbaar.

In die verlede is die identiteit van ruimtevaarders en hul opdragte geheim gehou tot die tyd van die gebeurtenis. Hierdie keer is daar egter 'n kernfeit wat ons vir seker weet: daar is drie aktiewe CSA-ruimtevaarders beskikbaar vir missies. Dit sluit in die mediese dokter David-Saint Jacques, wat in 204-’2018 19 dae op die Internasionale Ruimtestasie deurgebring het, die brandkundige Jenni Sidey-Gibbons, wat vir haar eerste ruimtevlug in aanmerking kom, en Joshua Kutryk, ’n militêre vlieënier wat ook in aanmerking kom vir sy eerste ruimtevlug.

Een ding wat ons wel weet, is dat een CSA-ruimtevaarder, Jeremy Hansen, reeds toegewys is aan NASA se Artemis 2-sending, wat geskeduleer is om aan die einde van 2024 om die maan te vlieg. Hansen se opdrag demonstreer Kanada se beduidende bydrae tot internasionale ruimteprogramme. Sedert die laat 1970's was Kanada instrumenteel in die verskaffing van robotika vir NASA-sendings, van die Canadarm op die ruimtependeltuig tot die Canadarm2 en Dextre op die Internasionale Ruimtestasie. In ruil vir sy robotika-werk, ontvang Kanada 'n deel van die wetenskap en 'n ruimtevaarder-sitplek op die ISS.

Maar Kanada se betrokkenheid by ruimteverkenning brei verder as net robotika. Die onlangse belofte van Canadarm3 vir NASA se Gateway-projek en 'n memorandum van verstandhouding met Axiom Space baan die weg vir Kanadese ruimtevaarders om deel te neem aan toekomstige maansendings en korttermynsendings op die ISS onder bevel van voormalige NASA-ruimtevaarders.

Terwyl geleenthede vir Kanadese ruimtevaarders beperk is as gevolg van die land se klein belastingbasis vir ruimtebefondsing, is hierdie aankondiging 'n seldsame geleentheid waar verskeie CSA-ruimtevaarders opdragte binne dieselfde tydraamwerk sal ontvang. Dit is 'n opwindende tyd vir Kanada, aangesien dit 'n nuwe era van ruimteverkenning omhels en sy posisie as 'n sleutelspeler in internasionale ruimteprogramme versterk.

Algemene vrae (FAQ)

Wie is die aktiewe CSA ruimtevaarders? Die aktiewe CSA-ruimtevaarders wat tans vir missies beskikbaar is, is David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons en Joshua Kutryk. Wat is die Artemis 2-missie? Die Artemis 2-sending is 'n NASA-geleide sending wat om die maan sal vlieg. Jeremy Hansen, 'n CSA-ruimtevaarder, is reeds aan hierdie sending toegewys. Wat is Canadarm3? Canadarm3 is 'n volgende generasie robotarm wat deur Kanada ontwikkel is vir NASA se Gateway-projek, wat daarop gemik is om 'n ruimtestasie naby die maan te vestig. Wat is Axiom Space? Axiom Space is 'n Houston-gebaseerde maatskappy wat korttermyn-sendings na die ISS uitvoer met behulp van SpaceX Crew Dragon-ruimtetuie. Kanada het 'n memorandum van verstandhouding met Axiom Space vir potensiële korttermynsendings.