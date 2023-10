Astrofisikus Hubert Reeves, bekend vir sy bydraes tot die popularisering van ruimtewetenskap, is op die ouderdom van 91 oorlede. Reeves, wat op 13 Julie 1932 in Montreal gebore is, het vroeg in sy lewe 'n passie vir die geskiedenis van die heelal ontwikkel. Hy het uitgeblink in fisika en 'n loopbaan in sterrekunde gevolg en 'n doktorsgraad aan die Cornell Universiteit behaal.

Reeves het in die 1960's as 'n wetenskaplike adviseur vir NASA gedien en later die direkteur van navorsing by Frankryk se Nasionale Sentrum vir Wetenskaplike Navorsing (CNRS) geword. Deur sy loopbaan het hy boeke geskryf en dokumentêre films vervaardig wat die fundamentele vraag ondersoek of die heelal betekenis het.

Afgesien van sy werk in astrofisika, was Reeves 'n ywerige omgewingskampvegter. In 2014 het hy 'n hartstogtelike pleidooi vir politici gedoen om aksie te neem om te verhoed dat die planeet onbewoonbaar word. Hy het geglo dat die redding van die planeet 'n hartsaak was en het beklemtoon dat ekologie miljoene klein probleme behels wat alledaagse toewyding verg om aan te spreek.

Reeves se seun, Benoit Reeves, het sy pa se heengaan op Facebook aangekondig en die gesin se hartseer uitgespreek en gesê: "Ons liewe pa het gegaan om by die sterre aan te sluit."

Hubert Reeves laat 'n erfenis van wetenskaplike bydraes en 'n toewyding aan die behoud van ons planeet agter. Hy sal onthou word vir sy vermoë om gehore te boei met sy entoesiasme vir ruimtewetenskap en sy toewyding om bewustheid oor omgewingskwessies te kweek.

Titel: Kanadese-Franse astrofisikus Hubert Reeves sterf op 91-jarige ouderdom

Bron: Phys.org

Definisies:

Astrofisikus - 'n wetenskaplike wat hemelse voorwerpe bestudeer, insluitend sterre, sterrestelsels en die heelal as 'n geheel.

Popularisering – maak 'n onderwerp meer toeganklik en aantreklik vir die algemene publiek.

Ruimte-tyd – die konseptuele raamwerk waarin verstaan ​​word dat fisiese gebeurtenisse gelyktydig in ruimte en tyd plaasvind, soos beskryf deur Einstein se relatiwiteitsteorie.

Dors na kennis – 'n sterk begeerte en nuuskierigheid om nuwe inligting en begrip te bekom.

Konstellasies – groepe sterre wat herkenbare patrone of vorms vorm.

Doktorsgraad – die hoogste akademiese graad toegeken deur 'n universiteit of kollege vir gevorderde navorsing.

CNRS – die Nasionale Sentrum vir Wetenskaplike Navorsing, die grootste regeringsnavorsingsorganisasie in Frankryk.

Omgewingskampvegter – iemand wat hom beywer vir die beskerming van die omgewing en werk om positiewe verandering teweeg te bring.

Elysee-paleis - die amptelike woning van die president van Frankryk.

AFP - Agence France-Presse, 'n toonaangewende internasionale nuusagentskap.