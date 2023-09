Canadarm3: Kanada se bydrae tot maanverkenning

Die Kanadese Ruimte-agentskap (CSA) maak vordering in internasionale ruimteverkenning met hul jongste skepping, Canadarm3. Ontwikkel deur die voormalige U of T PhD-student Jamil Shariff, Canadarm3 is 'n outonome stelsel wat bestaan ​​uit twee robotarms wat in 'n maanbaan aan NASA se Gateway-ruimtestasie geheg sal word. Hierdie baanbrekende sending sal 'n uitgebreide uitsig van die maan se oppervlak bied wat andersins onbereikbaar van die Aarde af sou wees.

Canadarm3 is die jongste weergawe van die CSA se vorige robotarmstelsel, Canadarm. Die oorspronklike Canadarm is in die 1970's deur NASA opdrag gegee om vrag uit hul ruimtependeltuie af te laai. Sedertdien het Canadarm talle prestasies behaal, insluitend die lansering van satelliete in 'n wentelbaan, die vaslegging van dryfsatelliete vir herstel, die hulp van ruimtevaarder-ruimtewandelings en die samestelling van die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Canadarm kon meer as 30,000 XNUMX kilogram optel met minimale elektrisiteit.

Alhoewel Canadarm sy finale missie in 2011 voltooi het, is 'n nuwe weergawe genaamd Canadarm2 deur die CSA gebou. Canadarm2, wat 17 meter lank is, voer instandhoudingstake rondom die ISS uit, verskuif voorrade en ruimtevaarders, en bewerkstellig "kosmiese vangste" deur inkomende skepe sonder bemanning vas te maak. Dit is ontwerp om outonoom te werk en kan sy eie onderdele vervang terwyl dit in die ruimte is.

Canadarm3 sal 'n beduidende mylpaal in ruimteverkenning wees aangesien dit by die Gateway-ruimtestasie in 'n maanbaan aansluit. Die Gateway sal in 2025 lanseer en dien as die eerste ruimtestasie in maanbaan. Die doel daarvan is om waarnemings van die maanoppervlak moontlik te maak, die gesondheidseffekte van buite die Aarde se magnetiese veld te verstaan, nuwe tegnologie te toets en as 'n stapsteen vir toekomstige Mars-sendings op te tree. Canadarm3 sal help met instandhouding, voertuigbestuur, voertuie "vang" en verskeie ander take aan boord van die Gateway. Sy gevorderde KI-vermoëns kan dit selfs toelaat om nie-handmatige take uit te voer en hulpbrongebruik te optimaliseer.

In ruil vir hul bydrae tot die Gateway-sending, sal die CSA die geleentheid kry om kommersiële ruimteaktiwiteite, wetenskaplike demonstrasies uit te voer en Kanadese ruimtevaarders na die maan te stuur. Trouens, Jeremy Hansen sal deel wees van die bemanning op die Artemis II-sending, wat hom die eerste Kanadese ruimtevaarder maak wat na die maan vlieg.

Die Canadarm-robotte brei nie net Kanada se teenwoordigheid in die ruimte uit en verdiep ons kennis van die heelal nie, maar dryf ook vooruitgang in robotika wat praktiese toepassings op aarde het. Die tegnologie wat in hierdie stelsels gebruik word, het die weg gebaan vir innovasies in gesondheidsorg, soos neuroArm, die eerste robot wat neurochirurgie binne 'n MRI-masjien kan uitvoer.

Bronne:

– Die jongste robotarmstelsel van die Kanadese Ruimte-agentskap sal ’n maanbaan betree

– Kanadese Ruimte-agentskap webwerf