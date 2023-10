Passievolle sterrekundiges van die VAE reis na die VSA om die 'Ring of Fire' Sonsverduistering te aanskou

Passievolle sterrekundiges en waarnemers van die Verenigde Arabiese Emirate (VAE) maak planne om na die Verenigde State te reis om die komende ringvormige sonsverduistering, algemeen bekend as die 'ring van vuur'-verduistering, te aanskou. Die verduistering, wat op 14 Oktober sal plaasvind, sal nie in die Arabiese streek sigbaar wees nie.

Tydens 'n ringvormige sonsverduistering beweeg die maan voor die son, bedek dit gedeeltelik en skep 'n manjifieke ring van ongefiltreerde sonlig bekend as die annulus. Hasan Al Hariri, uitvoerende hoof van Dubai Astronomy Group, het verduidelik dat die verduistering in die VSA sigbaar sal wees, veral in die weskus, die Karibiese Eilande en Suid-Amerika. Dit sal na verwagting een van die langste en duidelikste verduisterings die afgelope jare wees.

Om 'n veilige waarneming van die astronomiese gebeurtenis te verseker, is dit noodsaaklik om toepaslike beskermende bril te gebruik. Die duur van sigbaarheid wissel na gelang van die ligging langs die verduistering se pad, wat wissel van effens meer as 'n minuut tot byna vyf minute.

Alhoewel die verduistering nie in die VAE sigbaar sal wees nie, beplan die Dubai Astronomy Group om die geleentheid regstreeks op hul YouTube-kanaal en ander sosiale media-platforms te stroom. Dit sal lugkykers van regoor die wêreld toelaat om die unieke verskynsel te aanskou.

Die laaste ringvormige verduistering wat in die VAE sigbaar was, het in Desember 2019 plaasgevind, terwyl die voorval 172 jaar gelede plaasgevind het. ’n Sonsverduistering vind plaas wanneer die maan direk tussen die son en die Aarde in lyn kom en ’n skaduwee op ons planeet gooi. ’n Ringvormige verduistering, anders as ’n totale verduistering, verberg nie die maan heeltemal nie en skep die indruk van ’n donker skyf wat deur ’n gloeiende ring omring word.

Die ringvormige sonsverduistering sal in Oregon om 12.13:8.13 nm EDT (1.03:14 nm VAE tyd) begin en sal die Verenigde State omstreeks 1.19:30 nm EDT verlaat. Dit sal dan suidooswaarts na Sentraal- en Suid-Amerika voortgaan. In Washington sal die gedeeltelike verduistering op 2.39 Oktober om die middag begin en sy hoogtepunt bereik om XNUMX:XNUMX EDT, met ongeveer XNUMX persent van die son se skyf wat deur die maan verduister word. Die verduistering sal om XNUMX:XNUMX EDT eindig.

Hierdie hemelse gebeurtenis sal die aandag van sterrekundiges en lugkykers wêreldwyd trek, met die deelname van NASA en verskeie sterrekundige samelewings in Noord- en Suid-Amerika. Dit sal ook dien as 'n voorbereiding vir nog 'n volle verduistering wat volgende jaar in April in die VSA sal plaasvind.

Bron: Khaleej Times, Dubai Astronomy Group