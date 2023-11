Kan veelvuldige gravitasielense die kommunikasiegaping oorbrug?

Om die wonders van die heelal te verken, het diegene wat deur teleskope loer, nog altyd gefassineer. Een van die mees intrigerende verskynsels in die ruimte is gravitasielensing, waar die swaartekrag van groot sterrestelselsgroepe lig kan buig, wat as die natuur se eie teleskope optree. Fisikus Viktor T Toth stel egter 'n interessante vraag: kan veelvuldige gravitasielense in lyn gebring word om 'n "kommunikasiebrug" tussen beskawings te skep?

Albert Einstein se algemene relatiwiteitsteorie verduidelik hoe die teenwoordigheid van materie ruimte kan verdraai. Stel jou voor dat 'n boulbal in die middel van 'n rubbervel geplaas word, wat 'n duik in die oppervlak veroorsaak. Voorwerpe wat verby die bal rol, sal deur hierdie "geboë ruimte" beweeg en veranderde paaie ervaar. Hierdie konsep word in ruimtesendings gebruik om ruimtetuigbane aan te pas.

Lig wat deur massiewe voorwerpe soos sterrestelselswerms beweeg, word eweneens deur hierdie verskynsel beïnvloed, wat gravitasielense tot gevolg het. Die eerste bewys van lig wat deur 'n massiewe voorwerp afgebuig word, is in 1919 waargeneem. Gravitasielense is later in 1979 ontdek, wat sterrekundiges van 'n manier voorsien het om die verspreiding van materie in die lensgroepering te bestudeer en verafgeleë voorwerpe makliker waar te neem.

Toth ondersoek die idee dat veelvuldige gravitasielense lig kan versterk, wat moontlik 'n kommunikasiebrug tussen beskawings kan skep. Terwyl 'n enkele lens reeds versterking verskaf, stel Toth voor dat 'n stelsel van veelvuldige lense selfs meer kan bied. Sy studie het egter gefokus op 'n tweelensstelsel wat langs die sentrale as in lyn is, maar het geen voordele of bykomende seinversterking gevind in vergelyking met 'n enkele lensstelsel nie.

Verskeie tegnieke, insluitend fotonkartering en golfteorie, is op die twee-lensstelsel toegepas, wat soortgelyke resultate opgelewer het. Rekenaargrafika en straalnasporing is gebruik om visuele kenmerke van die stelsel te identifiseer, wat die teenwoordigheid van twee konsentriese Einstein-ringe voorstel. Dit sal egter uiters uitdagend wees om hierdie ringe in werklike scenario's op te spoor.

FAQ

Kan veelvuldige gravitasielense lig vir kommunikasiedoeleindes versterk?

Alhoewel die konsep fassinerend is, dui die studie deur Viktor T Toth aan dat 'n meervoudige lensstelsel geen noemenswaardige voordele of bykomende seinversterking bied in vergelyking met 'n enkele lensstelsel nie. Daarom bly die gebruik van gravitasielense as 'n manier van langafstand-kosmiese kommunikasie 'n wetenskapfiksie-idee vir nou.

Hoe werk gravitasielense?

Gravitasielense kom voor wanneer die swaartekrag van 'n massiewe voorwerp, soos 'n sterrestelselswerm, lig wat daarby verbygaan, buig. Hierdie buig-effek dien as 'n natuurlike lens, wat sterrekundiges in staat stel om verafgeleë voorwerpe en die verspreiding van materie in die lensgroepering te bestudeer.

Bronne: Skrywer Viktor T Toth: [Skakel](https://viktortoth.net/)