Verstaan ​​samestellingsteorie: ondersoek die koppelvlak tussen evolusie en fisika

Evolusie en fisika word dikwels as twee verskillende velde gesien, maar onlangse referate wat in gesogte joernale gepubliseer is, het gepoog om hierdie dissiplines te oorbrug. Een van hierdie artikels is egter veral gekritiseer vir sy swak skryfwerk en wanvoorstelling van die verhouding tussen evolusie en fisika.

Die swak geskrewe referaat stel Assembly Theory bekend, wat insigte bied in natuurlike toestande wat kombinatoriese chemie en die generering van komplekse molekules moontlik maak. Die skrywers, wat chemici is, beweer egter verkeerdelik dat fisika en biologie onversoenbaar is. In werklikheid is evolusie ten volle versoenbaar met fisika, en dit word al lankal erken.

Assembly Theory bied 'n raamwerk aan wat daarop gemik is om die konsep van 'n 'objek' in verhouding tot die wette van fisika te herdefinieer. Die teorie stel voor dat voorwerpe fisiese entiteite soos atome kan insluit, maar ook nie-fisiese konsepte soos menslike tale en memes. Die referaat slaag egter nie daarin om hierdie teorie voldoende te verduidelik nie, wat verwarring veroorsaak en begrip belemmer.

Om Assembly Theory beter te begryp, help dit om daaroor te dink in terme van chemie. Stel jou voor dat jy 'n mengsel van eenvoudige chemikalieë bymekaar gooi en die reaksies waarneem. Die uitkoms sal tipies 'n kombinasie van polimere wees, elk saamgestel uit 'n ewekansige rangskikking van die eenvoudige chemikalieë. In werklikheid neem ons egter dikwels 'n beperkte aantal hoogs gunstige kombinasies waar. Dit is soortgelyk aan hoe evolusie vir 'n beperkte aantal funksionele proteïene uit die groot potensiële bevolking selekteer.

Assembly Theory stel voor dat enige populasie van molekules gesien kan word as 'n resultaat van die minimum aantal stappe wat nodig is vir samestelling, tesame met die aantal kopieë wat teenwoordig is. Dit erken dat die finale bevolking beïnvloed word deur die geskiedenis en gebeurlikheid van die vroeë vergaderingstappe. Die teorie is nuttig om kwantitatief te onderskei tussen lukraak saamgestelde polimere en dié wat uit veelvuldige kopieë van 'n enkele monomeer gevorm word.

Terwyl Vergaderingsteorie potensiële toepassings het, is dit noodsaaklik om die beperkings daarvan te erken en die wanvoorstelling van die verhouding tussen evolusie en fisika te vermy. Evolusie bly in ooreenstemming met die wette van fisika en kan binne bestaande raamwerke verstaan ​​word.

Bronne:

– Oorspronklike bronartikel deur Andriy Onufriyenko