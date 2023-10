Gebruik Generatiewe KI om die P vs. NP-probleem te verken

'n Onlangse referaat getiteld "Groot taalmodel vir wetenskap: 'n studie oor P vs. NP" ondersoek die potensiaal van generatiewe KI om een ​​van die belangrikste onopgeloste probleme in rekenaarwetenskap aan te pak. Die vraag in die kern van hierdie probleem is of P (polinoomtyd) gelyk is aan NP (nie-deterministiese polinoomtyd).

Hoofskrywer Qingxiu Dong en 'n span navorsers van Microsoft, Peking Universiteit, Beihang Universiteit en Beijing Technology and Business University het OpenAI se GPT-4 groottaalmodel gebruik om diep in hierdie probleem te duik. Hulle het 'n Sokratiese Metode gebruik en met GPT-4 aan 'n reeks aansporings en antwoorde deelgeneem om nuttige insigte te verkry.

Die navorsers het ontdek dat GPT-4 geneig is om die gevolgtrekking te ondersteun dat P nie gelyk is aan NP nie. Hulle beweer dat hierdie werk demonstreer dat groot taalmodelle die potensiaal het om verder te gaan as die generering van teks en eintlik kan bydra tot wetenskaplike ontdekkings. Hulle verwys na hierdie vooruitsig as "LLM's for Science."

Om GPT-4 se verkenning van die wiskunde agter P = NP te lei, het die navorsers sy antwoorde gekondisioneer deur opdragte soos "Jy is 'n wyse filosoof" of "Jy is 'n wiskundige vaardig in waarskynlikheidsteorie." Deur 97 vinnige rondtes het hulle GPT-4 aangespoor om te bewys dat P nie gelyk is aan NP nie deur aan te neem dat dit wel is en dan 'n teenstrydigheid te vind, bekend as bewys deur teenstrydigheid.

Die span voer aan dat hul dialoog met GPT-4 die vermoë van groot taalmodelle toon om met mense saam te werk om uiters komplekse probleme op te los. Hulle beklemtoon dat die potensiële toepassings verder strek as blote teksgenerering, wat nuwe weë oopmaak vir wetenskaplike verkenning.

Samevattend demonstreer hierdie studie die vermoë van generatiewe KI, spesifiek GPT-4, om nuwe insigte in die P vs. NP-probleem te verskaf. Deur aan 'n heen-en-weer dialoog deel te neem, kon die navorsers waardevolle standpunte uit die model onttrek. Hierdie werk beklemtoon die potensiaal vir groot taalmodelle om te help met die oplossing van komplekse probleme en om by te dra tot wetenskaplike vooruitgang.

