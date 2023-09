Ierland kan 'n pragtige vertoning van die noordelike ligte ervaar

Ierse sterrekykers het dalk die geleentheid om 'n merkwaardige vertoning van die Noordelike Ligte op 23 September te sien. Die September-ewening kan 'n skouspelagtige vertoonvenster van die aurora borealis teweegbring, veral langs die landelike kuslyne in die noorde van Ierland. Daar is ook 'n kans dat die ligte sigbaar kan wees in ander gebiede, insluitend Mayo, Ashbourne en Dublin, afhangende van weerstoestande. Die noordelike ligte vertoon skitterende kleure van groen, pienk en rooi, as gevolg van deeltjies wat in wisselwerking met die aarde se atmosfeer is.

David Moore, redakteur van die tydskrif Astronomy Ireland, het verduidelik dat die equinox die waarskynlikheid verhoog om die Noorderligte te sien as gevolg van die kanteling van die Aarde na die son. Terwyl 'n stil son enige kanse om die verskynsel te sien uitskakel, kan selfs 'n beskeie ontploffing op die son tydens die equinox 'n vertoning van die aurora veroorsaak. Moore het voorgestel dat diegene wat aan die noordkus van Ierland woon 'n beter uitsig sal hê, aangesien hulle oor die Atlantiese Oseaan kan uitkyk sonder enige inmenging van stadsligte in die verte.

Moore het egter gewaarsku om te hoopvol te wees om die hele vertoning waar te neem, aangesien dit baie afhanklik is van weerstoestande. Ierland se onvoorspelbare weer lei dikwels tot wolkbedekking, wat die uitsig kan belemmer. Nietemin is daar tye van helder lug in die land, en die jongste weervoorspelling vir 23 September dui op 'n moontlikheid van helder lug na 'n tydperk van reën. Dit bied 'n bietjie hoop vir sterrekykers in Ierland wat gretig 'n skitterende vertoning in hul naghemel verwag.

