CALIPSO Lidar-satelliet voltooi 17-jaarsending

Die CALIPSO lidar-satelliet, 'n gesamentlike projek tussen NASA en Frankryk se CNES, het sy wetenskaplike missie na 17 jaar se operasie voltooi. CALIPSO, wat staan ​​vir Cloud-Aerosol Lidar en Infrared Pathfinder Satellite Observation, het waardevolle insigte oor klimaat, weer en luggehalte verskaf.

Toegerus met 'n gesofistikeerde lidar-stelsel, het CALIPSO in tandem met die wolkprofielradarstelsel op die CloudSat-satelliet gewerk om meer as 10 miljard lidar-metings op te neem en duisende wetenskaplike verslae in te lig. Die satelliet se metings het gehelp om begrip van wolkstrukture, aërosollae en verskeie atmosferiese prosesse te verbeter.

Een van CALIPSO se noemenswaardige waarnemings sluit in die vaslegging van die rookpluime van die massiewe veldbrande wat Australië in 2020 getref het. Die satelliet het waargeneem hoe rook die stratosfeer bereik, een van die hoogste pluime wat nog ooit aangeteken is. CALIPSO se waarnemings het ook 'n deurslaggewende rol gespeel om die hoogte van aspluime van vulkaniese uitbarstings op te spoor en te meet, wat met vlugveiligheid gehelp het en potensiële gevare te vermy.

Die nalatenskap van CALIPSO strek verder as sy wetenskaplike bydraes. Die satelliet het 'n internasionale gemeenskap van datagebruikers bevorder, met honderde studente wat CALIPSO lidar-data gebruik het vir hul nagraadse navorsing. CALIPSO se suksesvolle missie beklemtoon die belangrikheid van vennootskappe, met bydraes van NASA, CNES, die Kanadese Ruimte-agentskap, die Jet Propulsion Lab, Ball Aerospace Corporation en Fibertek.

Die CALIPSO lidar-satelliet het ons begrip van klimaat, weer en luggehalte aansienlik bevorder, wat 'n blywende impak op atmosferiese wetenskapnavorsing gelaat het.

Bronne: NASA, CNES, Canadian Space Agency, Jet Propulsion Lab, Ball Aerospace Corporation, Fibertek