Verstaan ​​​​die onlangse aktiwiteit van die Long Valley Caldera

Wetenskaplikes monitor die Long Valley Caldera in Kalifornië se oostelike Sierra Nevada-berge vir etlike dekades as gevolg van voortdurende seismiese aktiwiteit en grondvervorming. Die kaldera, wat 'n sluimerende supervulkaan is, het 760,000 XNUMX jaar gelede 'n gewelddadige uitbarsting beleef. Om die oorsaak van die onlangse aktiwiteit te bepaal, het navorsers van Caltech 'n gedetailleerde studie van die ondergrondse struktuur van die kaldera gedoen.

Deur gevorderde beeldtegnieke te gebruik, kon die navorsers hoë-resolusiebeelde van die aardkors tot 10 kilometer onder die kaldera skep. Hierdie beelde het aan die lig gebring dat die onlangse seismiese aktiwiteit die gevolg is van vloeistowwe en gasse wat vrygestel word soos die area afkoel en afsak. Die verkoelingsproses kan aardbewings en klein uitbarstings veroorsaak, hoewel dit nie 'n aanduiding is van 'n naderende supervulkaniese uitbarsting nie.

Die studie het getoon dat die magmakamer onder die kaldera bedek is deur 'n verharde deksel van gekristalliseerde rots, wat gevorm word soos die vloeibare magma afkoel en stol. Dit dui daarop dat die magmakamer nie tans onder noemenswaardige druk verkeer nie, wat verder daarop dui dat 'n supervulkaniese uitbarsting onwaarskynlik in die nabye toekoms is.

Alhoewel die onlangse aktiwiteit nie rede tot onmiddellike kommer is nie, is dit belangrik vir wetenskaplikes om voort te gaan om die Long Valley Caldera te monitor om die prosesse wat onder die oppervlak plaasvind beter te verstaan. Hierdie navorsing verskaf waardevolle insig in die gedrag van supervulkane en kan bydra tot die ontwikkeling van vroeë waarskuwingstelsels vir moontlike uitbarstings.

