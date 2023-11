Die HISPEC Kalibrasie Eenheid: Druk grense in Spektrograaf Kalibrasie

Die vooruitgang van hoë-resolusie-spektrograafinstrumente op 10m-klas teleskope kom met die vraag na toenemend presiese kalibrasiemetodes om baanbrekende wetenskaplike strewes te ondersteun. Om hierdie uitdagings die hoof te bied, is die Hoë-resolusie Infrarooi Spektrograaf vir Eksoplanet Karakterisering (HISPEC) Kalibrasie Eenheid (CAL) ontwikkel.

Die CAL-eenheid is spesifiek ontwerp om in die behoeftes van komplekse wetenskaplike gevalle te voorsien, soos Doppler-beelding van eksoplanetatmosfeer, presisie radiale snelheidsmetings en hoëkontras hoë-resolusiespektroskopie van nabygeleë eksoplanete. Met die suksesse van die Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), bevat CAL vier naby-infrarooi (NIR) ligbronne wat golflengte-inligting besit wat daarin gekodeer is, wat in enkelmodusvesels gekoppel kan word.

Hierdie NIR-ligbronne kan in sinchroniese modus gebruik word tydens wetenskaplike waarnemings of asinchronies tydens dagkalibrasies. Om absolute kalibrasie te verskaf wat wissel van 0.98 μm tot 2.5 μm, gebruik CAL 'n holkatodelamp (HCL) en 'n reeks gasabsorpsieselle. Verder bied 'n laserfrekwensiekam (LFC) stabiele en tydonafhanklike golflengte-inligting tydens waarneming, tesame met 'n laer finesse astro-etalon wat as 'n rugsteun vir die LFC dien. Die lesse en insigte uit die ontwikkeling van die HISPEC-instrument sal ongetwyfeld die vereistes vorm vir toekomstige instrumente wat aan Extremely Large Telescopes (ELT's) toegewy is.

Die HISPEC-kalibrasie-eenheid wys die verbintenis van wetenskaplikes en sterrekundiges om die grense van kennis op die gebied van eksoplaneetkarakterisering te verskuif. Met sy nuutste kalibrasiemetodes en gesofistikeerde tegnologie kan navorsers voortgaan om hul begrip van eksoplaneetatmosfeer te verfyn, akkuraatheid in radiale snelheidsmetings te verbeter en hoë-resolusiespektroskopie te bevorder.

