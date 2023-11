Die revolusionêre potensiaal van skoenlapper-geïnspireerde kankeropsporingstegnologie

Op die gebied van mediese diagnostiek wend wetenskaplikes hulle dikwels tot die natuur vir inspirasie. Een merkwaardige voorbeeld hiervan word gevind in die visuele vermoëns van die skoenlapper, wat nou 'n baanbrekende ontwikkeling in kankeropsporingstegnologie geïnspireer het. Die Papilio xuthus-vlinder se vermoë om ultraviolet (UV) lig waar te neem, ver bo menslike vermoëns, het daartoe gelei dat navorsers 'n beeldsensor ontwikkel het wat die potensiaal het om 'n rewolusie teweeg te bring hoe ons kankerselle identifiseer.

Die kern van hierdie deurbraak is die skoenlapper se unieke visuele stelsel, wat in staat is om 'n spektrum van kleure, insluitend UV-lig, op te spoor. Anders as mense, wie se visie beperk is tot drie fotoreseptore in die spektrum van rooi, groen en blou, het die Papilio xuthus-vlinder se oë ses of meer fotoreseptorklasse. Dit stel hulle in staat om bykomende kleure, soos violet en verskeie UV-skakerings, waar te neem.

Om hierdie buitengewone visuele kapasiteit na te boots, het navorsers aan die Universiteit van Illinois Urbana-Champaign, gelei deur professor Viktor Gruev en professor Shuming Nie, perovskiet nanokristalle (PNC's) in tandem met silikontegnologie gebruik om 'n beeldsensor te skep wat in staat is om veelvuldige UV-streke op te spoor met hoë akkuraatheid. Perovskiet-nanokristalle, bekend vir hul uitsonderlike ligabsorpsie- en emissie-eienskappe, is besonder bedrewe om uitdagende UV-golflengtes aan te voel.

Deur perovskiet-nanokristalle in te sluit, kan die sensor UV-fotone absorbeer en hulle weer in die sigbare spektrum uitstuur, wat dan deur silikonfotodiodes vasgevang word. Hierdie innoverende tegnologie maak voorsiening vir die gedetailleerde kartering van UV-handtekeninge, wat die onderskeid tussen kankerselle en gesonde selle moontlik maak.

Die potensiële toepassings van hierdie sensor is groot. Dit kan byvoorbeeld chirurge help om die presiese hoeveelheid weefsel te bepaal wat tydens kankergewas-uitsnydings verwyder moet word. Boonop maak die tegnologie moontlikhede oop vir 'n beter begrip van ander spesies wat UV-lig waarneem, en bied insig in hul gedrag en interaksies binne hul ekosisteme, insluitend onderwater-omgewings.

Met die vermoë om te onderskei tussen kankerselle en gesonde selle met 'n merkwaardige 99 persent vertroue, hou hierdie beeldtegnologie belofte in as gesondheidsverwante toepassings. Dit bied 'n nuwe en opwindende benadering tot verskeie velde, insluitend biologie, ekologie en verder.

Bron: Science Advances