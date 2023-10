Nuwe studie onthul waarom jong sterrestelsels bedrieglik massief lyk

’n Onlangse studie gelei deur fisici aan die Noordwes-Universiteit het lig gewerp op hoekom jong sterrestelsels meer massief lyk as wat verwag is. Die studie het gevorderde rekenaarsimulasies gebruik om sterrestelselvorming kort ná die Oerknal te modelleer.

Vorige waarnemings wat deur die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gemaak is, het wetenskaplikes verbaas, aangesien jong sterrestelsels te helder, massief en ontwikkel was vir hul ouderdom. Dit was asof hierdie sterrestelsels binne 'n kwessie van jare van babas tot volwassenes gegroei het.

Die nuwe simulasies wat deur die Northwestern-span uitgevoer is, dui daarop dat hierdie sterrestelsels eintlik kleiner kan wees as wat voorheen gedink is. Die resultate toon dat minder massiewe sterrestelsels steeds helder uitbarstings van stervorming kan uitstraal, wat hulle baie helderder kan laat lyk as wat hul werklike massa sou voorstel.

Hoofnavorser Guochao Sun het verduidelik dat die sleutelfaktor die vermoë van 'n stelsel is om 'n voldoende hoeveelheid lig binne 'n kort tydperk te produseer. Dit kan óf plaasvind omdat die stelsel massief is óf omdat dit vinnig lig kan opwek. As stervorming in sarsies plaasvind, kan dit ligflitse uitstraal, wat lei tot die verskyning van baie helder sterrestelsels.

Die studie verskaf ook waardevolle insigte oor die kosmiese dagbreek, 'n tydperk wat die vorming van die heelal se eerste sterre en sterrestelsels gekenmerk het. Voor die bekendstelling van JWST was min bekend oor hierdie antieke tydperk. Die teleskoop se waarnemings het egter ons begrip van kosmiese dagbreek aansienlik uitgebrei.

Deur die nuutste algoritmes en astrofisiese teorie te gebruik, kon die navorsers die vorming van sterrestelsels modelleer en die betrokke energie, massa, momentum en chemiese komponente ondersoek. Hul simulasies het aan die lig gebring dat gebarste stervorming, waar sterre in afwisselende patrone vorm, die uitsonderlike helderheid van sterrestelsels by kosmiese dagbreek kan verklaar.

Die bevindinge daag vorige hipoteses uit en verskaf 'n geloofwaardige verklaring vir die misleidende massa jong sterrestelsels. Deur rekenaarsimulasies te gebruik, kon die span dit bevestig sonder om enige teenstrydighede met ons huidige begrip van die kosmos bekend te stel.

Hierdie studie is 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van sterrestelselvorming en die vroeë heelal. Met vooruitgang in waarnemingstegnologie, soos die JWST, het wetenskaplikes groter vermoëns om die fisiese besonderhede van antieke sterrestelsels te verken en die geheimenisse van kosmiese dagbreek verder te ontrafel.

Bronne:

– Noordwes-Universiteit

– The Astrophysical Journal Letters (doi: 10.3847/2041-8213/acf85a)