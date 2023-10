Burquitlam Park-distrik: Herdefinieer Skyline Living

Burquitlam Park Distrik is 'n opwindende en hoogs verwagte meesterbeplande gemeenskap in Burquitlam. Hierdie transito-georiënteerde ontwikkeling, geleë op die hoek van Como Lake Avenue en Clarke Road, spog met pragtige hoë torings wat 'n reeks ateljee-, een-, twee- en drieslaapkamerkoshuise bied. Met pryse wat in die middel van $400's begin en 'n deposito van 15%, bied hierdie projek 'n uitstekende beleggingsgeleentheid vir beide SFU-studente en werkende professionele persone.

Ontwerp met gemak en luukse lewe in gedagte, Burquitlam Park Distrik beskik oor 'n verskeidenheid geriewe vir sy inwoners. Met 40,000 XNUMX vierkante voet spasie kan inwoners 'n gholfsimulator, karaoke-sitkamer, sauna, stoomkamer, joga-ruimte en privaat park geniet. Die ontwikkeling bied ook 'n speletjieskamer en partytjiekamer, perfek om vriende en familie te vermaak.

Die oop konsephuise by Burquitlam Park-distrik bied 'n moderne en lugtige leefruimte, ideaal vir gesinne, afgetredenes en eiendomsbeleggers. Elke huis is noukeurig vervaardig deur BAM Interior Design en beskik oor hoë plafonne van nege voet, laminaatvloer, wasser- en droër-eenhede, en verhitting- en verkoelingstelsels vir die hele jaar deur gerief. Die twee- en drieslaapkamer-eenhede spog met luukse kombuisbesonderhede, insluitend muur-oond-eenhede, kwarts klip-toonbanke en Europese-geïnspireerde porselein-teël-agtergrond.

Een van die belangrikste hoogtepunte van Burquitlam Park-distrik is die toeganklikheid daarvan. Die Evergreen Extension, wat reg buite die ontwikkeling geleë is, verseker naatlose vervoer tussen groot stede, terwyl nabygeleë toegang tot snelweë inwoners in staat stel om Metrotown en Downtown Vancouver binne minder as 30 minute te bereik. Die Burquitlam SkyTrain-stasie is ook langsaan en bied moeitelose ritte tussen Coquitlam en Burnaby.

Benewens sy gerieflike ligging, word Burquitlam Park-distrik omring deur 'n verskeidenheid kulinêre, vermaak- en inkopie-opsies. Inwoners kan kafees, Koreaanse braai-restaurante, winkelsentrums, markte en boetieks in die nabyheid geniet. Die gemeenskap bied ook 'n lewendige atmosfeer met 'n verskeidenheid winkels, kleinhandelaars, bistro's, dagsorgopsies, die Bettie Allard YMCA, kruidenierswinkels en gesondheidsorgplekke.

Vir diegene wat buitelugaktiwiteite soek, bied Burquitlam Park-distrik onmiddellike toegang tot natuurlike ontspanningsterreine, insluitend Mountain View Park en Como Lake Park. Inwoners kan ook die nabygeleë bewaringsgebiede en fietsrypaadjies verken, wat Lea en Como-meerlaan verbind.

Gesteun deur die betroubare ontwikkelaar Intergulf Development Group, met meer as 40 jaar ondervinding, bied Burquitlam Park Distrik 'n geleentheid om 'n eiendom in die bloeiende middestad van Burquitlam te besit. Met sy uitstekende ligging, uitsonderlike geriewe en billike pryse, bied Burquitlam Park-distrik van die beste waarde beskikbaar in Metro Vancouver.

