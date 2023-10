Nuut ontdekte waterreservoir wek kommer oor megabewing

Wetenskaplikes het onlangs 'n beduidende ontdekking gemaak van 'n massiewe watermassa onder die seebodem in die Hikurangi Subduksiesone, langs die kus van Gisborne/Tairāwhiti. Hierdie streek is bekend vir sy hoë risiko dat 'n mega 9 aardbewing binne die volgende 50 jaar sal plaasvind. Die nuwe bevinding, wat in 'n onlangs gepubliseerde studie onthul is, is deel van 'n internasionale navorsingsprojek wat daarop gemik is om meer inligting oor die Hikurangi-sloot in te samel.

Die Hikurangi Subduksiesone is waar twee tektoniese plate bots, wat geweldige druk skep wat moontlik 'n groot aardbewing en daaropvolgende tsoenami kan veroorsaak. Volgens dr Graham Leonard, 'n kenner van natuurlike gevaar by GNS, is hierdie spesifieke sone die oorsaak van sy "slapelose nagte." Wetenskaplikes skat dat daar 'n 26%-kans is dat 'n megabewing binne die volgende 50 jaar in hierdie gebied sal plaasvind.

GNS het modellering uitgevoer wat daarop dui dat 'n aardbewing van 8.9 in die Hikurangi Subduksiesone 'n tsoenami met golwe tot 20m hoog langs dele van Nieu-Seeland se kus kan veroorsaak. Dit laat so min as 13 minute vir inwoners om na veiligheid te ontruim.

Die ontdekking van die watermassa onder die seebodem word bestudeer om te verstaan ​​hoe die druk daarvan kan bydra tot 'n verskynsel wat stadig gly aardbewings genoem word. Stadige glip-gebeure ontvou oor weke tot maande en kan uiteindelik tot 'n megabewing lei. Hoofskrywer Andrew Gase van die Wes-Washington Universiteit beklemtoon dat hoewel die navorsers nie die impak op die foutlyn ten volle kan begryp nie, hulle 'n veel groter hoeveelheid water as normaalweg waargeneem het. Gas vra vir dieper boor om te bepaal of die water die druk rondom die fout beïnvloed, aangesien hierdie inligting waardevolle insigte kan verskaf om groot aardbewings met groter akkuraatheid te voorspel.

Die Hikurangi Subduksiesone lê in 'n uitgestrekte vulkaniese provinsie wat miljoene jare gelede geskep is toe 'n massiewe pluim lawa die aarde se oppervlak in die Stille Oseaan deurbreek het. Hierdie vulkaniese uitbarsting, een van die grootste bekende gebeurtenisse op aarde, het 'n blywende geologiese nalatenskap in die streek gelaat.

Terwyl die ontdekking van die waterreservoir nuwe begrip bring vir die komplekse dinamika van die Hikurangi-subduksiesone, beklemtoon dit ook die belangrikheid van voortgesette navorsing oor aardbewingvoorspelling en paraatheid. Met hierdie nuutgevonde kennis kan wetenskaplikes daarna streef om vroeë waarskuwingstelsels te verbeter en die veiligheid van kwesbare kusgemeenskappe te verseker.

Definisies:

– Subduksiesone: 'n Tektoniese grens waar twee litosferiese plate konvergeer, met een plaat wat onder die ander gly.

– Megabewing: 'n Aardbewing met 'n sterkte van 9.0 of hoër.

– Tsunami: 'n Reeks seegolwe wat veroorsaak word deur seismiese aktiwiteit onder die seebodem.

– Stadige gly-aardbewing: 'n Aardbewing wat oor 'n lang tydperk voorkom, tipies weke tot maande, in teenstelling met konvensionele vinnige aardbewings.

