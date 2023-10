Hommelbye gebruik slim strategie om Asiatiese horings te beveg, het studie bevind

’n Nuwe studie deur wetenskaplikes aan die Universiteit van Exeter het aan die lig gebring dat hommels ’n suksesvolle metode ontwikkel het om hulself teen Asiatiese horings te verdedig. Die navorsers het ontdek dat wanneer hulle aangeval word, dofgeelstert hommels op die grond val, wat veroorsaak dat die horings hul greep verloor en die bye die geleentheid gee om terug te veg. Die hommels lig óf hul angel en worstel met die horing totdat dit moed opgee, óf verdryf dit suksesvol. Die studie het meer as 120 sulke aanvalle waargeneem en gevind dat die hommels elke keer die horings kon afweer.

Volgens Thomas O'Shea-Wheller, 'n navorser aan die Universiteit van Exeter, blyk hierdie defensiewe reaksie om op die grond te val meer suksesvol te wees as die metodes wat gebruik word deur heuningbye, wat dikwels sukkel om te ontsnap sodra hulle in die lug geworstel word. Ten spyte van die hommels se strategiese gevegte, het kolonies in gebiede met 'n groot aantal Asiatiese horings egter verminderde groeikoerse getoon, wat daarop dui dat die horings steeds 'n negatiewe impak het.

Asiatiese horings is indringerspesies wat verwoesting in Europa veroorsaak en 'n bedreiging vir die byebevolkings in die VK inhou. Hierdie horings prooi op 'n verskeidenheid insekte, insluitend heuningbye, maar hul impak op ander bestuiwers, soos hommels, word nie goed verstaan ​​nie. Die studie werp lig op hul interaksies met hommels, en onthul die verrassende bevinding dat die horings heeltemal onsuksesvol was in hul aanvalle op die hommels.

Die navorsingspan het kommersieel grootgemaakte hommelbykolonies op verskillende plekke in Spanje met verskillende Asiatiese horingdigthede geplaas. Dit is egter steeds onduidelik waarom kolonies in gebiede met hoër horingdigthede stadiger groei ervaar het.

Verdere navorsing is nodig om die impak van Asiatiese horings op hommelbevolkings ten volle te verstaan. Die studie is befonds deur die Biotegnologie en Biologiese Wetenskappe Navorsingsraad (BBSRC) en die Europese Streeksontwikkelingsfonds (EFRO).

Bronne:

- Universiteit van Exeter

– BBC Nuus