Hommels gebruik 'Stop, Drop en Roll'-strategie om teen Asiatiese horings te verdedig

Hommels het 'n slim verdedigingsmeganisme teen Asiatiese horings ontwikkel deur die "stop, drop en roll"-tegniek wat deur brandbestryders gebruik word, aan te neem. Navorsers het 'n studie gedoen deur byekolonies te plaas in gebiede waarvan bekend is dat hulle horingbevolkings het en kameras te gebruik om enige aanvalle waar te neem. Die span het 120 hinderlae op kamera vasgelê by 12 verskillende kolonies in Spanje en ontdek dat wanneer 'n horing aanval, hommels dadelik ophou vlieg en op die grond val voordat hulle op hul rug gerol en hul angels in selfverdediging opsteek.

Die impak van die val het gewoonlik veroorsaak dat die horing sy houvas op die by verloor het, wat die by toegelaat het om te ontsnap. As die horing egter daarin geslaag het om sy greep te behou, het 'n gesukkel ontstaan ​​toe die by op sy rug gerol en die horing met sy angel weggestoot het. Navorsers het bevind dat hierdie strategie 100% doeltreffend was om die perselaanvalle af te weer.

Ten spyte van die sukses van hierdie verdedigingsmeganisme, was hommelkorwe in gebiede met horings minder suksesvol en het dit teen 'n stadiger tempo gegroei in vergelyking met korwe in horingvrye gebiede. Die presiese rede hiervoor is nog onbekend, maar navorsers vermoed dat die teenwoordigheid van horings 'n negatiewe impak op hommelkolonies kan hê.

Asiatiese horings is bekend vir hul roofsugtige gedrag, en hulle gebruik 'n tegniek genaamd "smous" om verskeie insekspesies, insluitend heuningbye, aan te val en dood te maak. Dit is egter bewys dat hommels moeiliker is om met hierdie metode te onderdruk. Alhoewel die horings probeer het om die hommels op dieselfde manier aan te val, was hulle heeltemal onsuksesvol in die waarnemings wat tydens die studie gemaak is.

Verdediging teen perselaanvalle is energiek duur vir hommels, veral wanneer die volop perdebye hoog is. Horings kompeteer met bye vir nektar van blomme en teister hulle voortdurend by blomkolle deur gereelde aanvalle. Hierdie mededinging om hulpbronne en die risiko van predasie kan beduidende impakte op hommelbevolkings hê.

Die bevindinge van hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die verdedigingstrategieë van hommels teen Asiatiese perdes. Die navorsing is in die vaktydskrif Communications Biology gepubliseer.

