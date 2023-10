Bumble Bees Defensiewe Strategie Teen Asiatiese Horings

Daar is gevind dat hommelbye 'n fassinerende verdedigingstrategie teen Asiatiese horings het. Wanneer hulle aangeval word, val die hommels op die grond neer, wat veroorsaak dat die horings hul greep verloor of in 'n stryd betrokke raak. Navorsers van die Universiteit van Exeter het meer as 120 sulke aanvalle waargeneem en was verbaas om te vind dat die hommels elke keer suksesvol teen die horings geveg het. Ten spyte van hul verdedigingssukses het hommelbykolonies in gebiede met 'n groot aantal Asiatiese horings egter verminderde groeikoerse gehad.

Asiatiese horings, ook bekend as geelbeenperders, het indringend geword in baie dele van Europa en Asië en is onlangs vir die eerste keer in die Verenigde State opgemerk. Die waarnemings van Asiatiese horings het rekordvlakke in die Verenigde Koninkryk en die vasteland van Europa bereik, wat kommer vir bestuiwers laat ontstaan ​​en pogings aangespoor om hul bevolking te beheer.

Min is bekend oor die impak van Asiatiese horings op ander bestuiwers, insluitend hommels. Die navorsers het ontdek dat Asiatiese horings op hommels prooi, maar hul aanvalle by die kolonie-ingange was onsuksesvol in hul waarnemings. Die teenwoordigheid van Asiatiese horings het hommelbykolonies egter steeds negatief beïnvloed. Die horings vreet nektar van blomme, kompeteer direk met bye om kos en teister hulle voortdurend met aanvalle op blomkolle.

Die verdedigingsreaksie van hommelbye wat op die grond val, blyk meer suksesvol te wees as die verdedigingstrategieë van heuningbye wanneer hulle Asiatiese horings in die gesig staar. Hommelbye, anders as heuningbye, het nie saam met Asiatiese horings ontwikkel nie, so hierdie verdedigingstrategie kan 'n "evolusionêre toeval" wees.

Die studie wat deur die Universiteit van Exeter, saam met navorsers van die Universiteit van Vigo en die Universiteit van Santiago de Compostela, gedoen is, het die impak van Asiatiese horings op hommelbykolonies in Spanje ondersoek. Die bevindinge verskaf waardevolle insigte oor die dinamiek tussen hommelbye en Asiatiese horings, wat die behoefte aan verdere navorsing en bewaringspogings beklemtoon om bestuiwers teen indringerspesies te beskerm.

Bron: Universiteit van Exeter

aanhaling:

– Kwantifisering van die impak van 'n indringerperdjie op Bombus terrestris-kolonies, Communications Biology (2023). DOI: 10.1038/s42003-023-05329-5