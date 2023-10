Ruimtevaarders kan op gesmelte maanstof ry om uitdagings te oorkom

Wanneer ruimtevaarders na die Maan terugkeer, sal hulle talle uitdagings in die gesig staar, insluitend bestraling, temperatuurskommelings en die gevaarlike maanstof. Om die kwessie van deurkruising van die maanoppervlak aan te spreek, ondersoek die Europese Ruimte-agentskap (ESA) die idee om hoë-energie lasers te gebruik om die stof te smelt en soliede dryfoppervlaktes te skep.

Die Apollo 11-sending het onsekerhede in die gesig gestaar oor die diepte en hoeveelheid maanstof, wat 'n risiko ingehou het om tydens die landing te sink. Terwyl die lander se stofwaarnemingsondersoeke enige sinkvoorvalle voorkom het, het die stof steeds probleme veroorsaak vir korttermyn maanoppervlakverkenning. Daarom, vir toekomstige missies, is dit noodsaaklik om 'n oplossing vir die fyn, kleefstof te vind.

Deur die stof in plek te smelt, beoog die ESA om verharde ry-oppervlaktes te skep wat die harde maanomgewing kan weerstaan. NASA-modellering toon dat die landing van groter ruimtetuie aansienlike hoeveelhede stof kan opskop, wat moontlik die oppervlaktes van landers kan beskadig. Dus, die vermoë om die stof te smelt en soliede oppervlaktes te vorm, kan hierdie probleme voorkom.

Die ESA se PAVER (baan vir groot area sintering van regoliet)-program het die potensiaal van hierdie benadering ondersoek. In beheerde toetse wat gesimuleerde maanregoliet gebruik, is 'n 12-kilowatt CO2-laser gebruik om die stof te smelt, wat gelei het tot 'n gladde, glasagtige oppervlak wat as paaie, landingsareas en operasionele sones op die Maan kan dien.

Die gebruik van hoë-energie lasers om aardse sand vir soliede dryfoppervlaktes te smelt is in 1933 voorgestel, maar nooit geïmplementeer nie. Op die Maan is in-situ hulpbronontwikkeling egter deurslaggewend, wat die konsep meer uitvoerbaar maak. In plaas daarvan om 'n koolstofdioksiedlaser na die Maan te bring, stel die ESA voor dat maansonlig met 'n kompakte Fresnel-lens gekonsentreer kan word om ekwivalente smelting te verkry.

Die onlangse referaat waarin die PAVER-resultate uiteengesit word, beklemtoon die direkte beskikbaarheid van sonenergie en maanregoliet op die Maan, wat die sintering of smelting van regoliet 'n lewensvatbare benadering maak. Die monsters wat in die studie geskep is, het uiteenlopende druksterktes getoon, wat wissel van 56.19 tot 216.29 MPa, met 'n gemiddelde van 93.97 MPa.

Hierdie navorsing brei uit op vorige werk in in-situ hulpbronbenutting, wat die potensiaal demonstreer vir die gebruik van gesmelte maanregoliet om infrastruktuur op die Maan te bou. Met verdere ontwikkeling kan ry op gesmelte maanstof 'n werklikheid word, wat betroubare en duursame vervoer vir toekomstige maanverkenners bied.

Bronne:

– Natuurwetenskaplike verslae: “Lasersmeltvervaardiging van groot elemente van maanregoliet-simulant vir plaveisel op die maan” deur Juan-Carlos Ginés-Palomares