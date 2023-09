Die opkoms van off-planet-vervaardiging: 'n nuwe grens vir tegniese reuse

Startups en groot tegnologiemaatskappye fokus toenemend op die konsep van off-planet-vervaardiging, wat die vervaardiging van goedere en navorsing in die ruimte behels. Terwyl miljardêrs soos Jeff Bezos en Richard Branson die openbare gesigte van die nuwe ruimtewedloop was, ondersoek maatskappye agter die skerms die moontlikhede om rekenaaronderdele te bou, stamselle te oes en farmaseutiese produkte in die ruimte te vervaardig.

Een van die groot voordele van vervaardiging in die ruimte is die unieke toestande wat dit bied. Die gebrek aan swaartekrag, lae temperature en byna perfekte vakuum kan produkte van hoër gehalte tot gevolg hê, veral in nywerhede soos farmaseutiese produkte en tegnologie. Daar is byvoorbeeld gevind dat kristalle wat in nul-swaartekrag-omgewings gekweek word, kleiner en meer eenvormig is, wat hulle ideaal maak vir die vervaardiging van dwelms soos Merck se Keytruda.

NASA en ander regeringsagentskappe werk sedert 2016 met kommersiële vennote saam om buite-aardse vervaardiging moontlik te maak. Die doel is om 'n lae-aarde-baan ekonomie te ontwikkel wat die VSA se leierskap in die tegnologiewêreld versterk. Daar bly egter uitdagings, soos gedemonstreer deur die geval van Varda Space Industries. Die aanvangsonderneming se pogings om 'n "ruimte-dwelmsfabriek" in 'n wentelbaan te skep, is deur die Federale Lugvaartadministrasie en die Amerikaanse lugmag gestaak, wat hul versoek om terug te keer aarde toe geweier het.

Ten spyte van hierdie struikelblokke, sal die vraag na produksie in die wentelbaan na verwagting toeneem namate meer pendeltuie in private besit die ruimte binnekom. Met die Internasionale Ruimtestasie wat in 2031 uit diens gestel gaan word, beplan NASA om ruimte op kommersiële voertuie te huur, wat miljarde dollars bespaar. Soos die koste om na die ruimte te gaan afneem en meer navorsingsfasiliteite gevestig word, sal die geleenthede vir fabrieke van die planeet uitbrei.

Die opkoms van off-planet-vervaardiging het die potensiaal om verskeie nywerhede te revolusioneer. Deur die ruimte se unieke toestande te benut, kan maatskappye produkte van hoër gehalte ontwikkel en produseer en nuwe wetenskaplike moontlikhede ondersoek. Terwyl daar nog uitdagings is wat regulasies en infrastruktuur betref, lyk die toekoms van vervaardiging in die ruimte belowend.

