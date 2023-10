NASA se asteroïde Bennu-monster dui op potensiële boustene van lewe op aarde

By

NASA se aanvanklike studies oor die asteroïde Bennu-monster, wat na die aarde gebring is, onthul hoë koolstofinhoud en water, wat dui op potensiële boustene van lewe op aarde. Hierdie ontdekking is deel van die OSIRIS-REx-sending se bevindinge, wat vir jare bestudeer sal word om insigte te kry in ons sonnestelsel se vorming, die begin van lewe op Aarde en die potensiaal vir asteroïde-impakte.

Die aanvanklike ontleding van die asteroïdemateriaal het reeds oorvloedige koolstof en water getoon. Verdere ontledings is nodig om die aard van die koolstofverbindings wat gevind is, te verstaan. NASA se kurasiespan het 10 dae spandeer om die monster-terugsending-hardeware versigtig uitmekaar te haal om 'n blik op die grootmaatmonster binne te kry. Wetenskaplikes het "vinnige kyk"-ontledings van die aanvanklike materiaal uitgevoer, insluitend beeldvorming, infrarooi metings, X-straaldiffraksie, chemiese elementanalise en 3D-rekenaarmodellering.

Hierdie ontdekking is betekenisvol in die ontrafeling van die geheimenisse van ons kosmiese erfenis. Met elke openbaring van Bennu kom ons nader aan die begrip van die oorsprong van ons sonnestelsel en die potensiaal vir lewe se begin. Die studie van die asteroïdemonster sal vir die volgende twee jaar voortduur, wat waardevolle insigte in ons hemelse woonbuurt bied.

