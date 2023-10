Hommels gebruik skokkende strategie om Asiatiese horings te verslaan

Navorsers van die Universiteit van Exeter het 'n verrassende verdedigingsmeganisme ontdek wat deur dofgeelstert-hommels gebruik word wanneer hulle deur Asiatiese horings aangeval word. In plaas daarvan om te probeer om die vinniger en ratser horings uit te maneuver, val die hommels soos 'n baksteen uit die lug en neem die horing saam met hulle af. Die krag van die impak op die grond is genoeg om die horing sy greep te laat verloor of die hommel die geleentheid te gee om met sy angel te vergeld.

Die wetenskaplikes het hierdie gedrag waargeneem terwyl hulle veldwerk in Galicië, Spanje, gedoen het. Thomas O'Shea-Wheller van die Instituut vir Omgewing en Volhoubaarheid by Exeter het verduidelik dat hommels nie bekend is vir hul grasieuse vlieg nie, en as hulle ophou vlieg, val hulle reguit af. Die navorsers het nie hierdie verdedigingstrategie van die hommels verwag nie, maar was beïndruk deur die doeltreffendheid daarvan.

Geelsterthommels maak ondergronds nes, wat dalk verduidelik hoekom hulle meer selfversekerd voel om grond toe te gaan wanneer hulle aangeval word. Hierdie val-en-pond-taktiek blyk uiters doeltreffend te wees om Asiatiese horings af te skrik. Daarteenoor word ander insekte, soos heuningbye, dikwels slagoffers van Asiatiese horingaanvalle.

Terwyl die hommels suksesvol teen die horings by die kolonie-ingange geveg het, het die navorsers opgemerk dat kolonies in gebiede met 'n groot aantal Asiatiese horings verminderde groeitempo ervaar het. Dit is bekend dat Asiatiese horings op hommels prooi, wat die negatiewe impak op hommelkolonies kan verklaar.

Die studie, gepubliseer in Communications Biology, werp lig op die merkwaardige strategieë wat diere gebruik om hulself teen roofdiere te beskerm. In die diereryk hang oorlewing dikwels af van kreatiewe taktiek wat hulle in staat stel om te verhoed dat hulle 'n maaltyd word.

