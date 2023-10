Astrofotograwe neem pragtige beelde van die borrelnewel op verskillende tye vas

Astrofotograaf Steven Bellavia van Mattituck, New York, het sy boeiende beelde van die borrelnewel gedeel wat in 2018 en 2023 geneem is. In antwoord op algemene vrae oor hoekom hy dieselfde voorwerp verskeie kere fotografeer, verduidelik hy dat vooruitgang in toerusting, tegnologie, sagteware, en vaardighede kan lei tot aansienlike verbeterings in die vaslegging van astrofotografie.

In 2018 was Bellavia tevrede met sy beeld van die borrelnewel, met die beste gereedskap en tegnieke wat destyds beskikbaar was. Met verloop van tyd het hy egter 'n meer robuuste montering, 'n effens groter teleskoop en 'n opgegradeerde kamera aangeskaf. Boonop beskik hy nou oor meer filters met nouer bandwydtes om beeldkwaliteit te verbeter. Die gidssagteware wat hy gebruik, het ontwikkel om verskeie sterre in te sluit, terwyl die beeldvasleggingsagteware outomatiseringskenmerke het om doeltreffendheid te verbeter en foute te vermy. Bellavia se toerusting sluit nou ook ’n elektroniese fokuser in wat op afstand beheer kan word deur die beeldvasleggingsagteware vir presiese fokus. Boonop het vooruitgang in verwerkingsagteware tegnieke soos geweegde integrasie, KI-dekonvolusie, KI-geraasvermindering en KI-sterverwydering bekendgestel.

Deur die beelde van 2018 en 2023 te vergelyk, kan 'n mens die merkwaardige verskille waarneem. Die 2023-beeld openbaar groter detail in die ingewikkelde struktuur van die gas en stof wat die newel omring.

Besin oor die vordering wat in astrofotografie gemaak is, spreek Bellavia sy verbasing uit oor wat nou uit sy eie agterplaas bereik kan word met bekostigbare toerusting. Hy erken dat ons in merkwaardige tye leef vir sterrekunde-entoesiaste.

Ten slotte, Steven Bellavia se vergelyking van beelde van die borrelnewel wat in 2018 en 2023 vasgevang is, beklemtoon die voortdurende vordering in astrofotografie. Sy verhaal toon hoe toerusting, tegnologie, sagteware en verworwe vaardighede kan bydra tot beduidende verbeterings in die vaslegging van pragtige beelde van hemelvoorwerpe.

Bron: EarthSky Community Photos