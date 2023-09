Gewysigde Newtoniaanse Dinamika: 'n Potensiële Alternatief tot die Planeet Nege Hipotese

In 'n onlangs gepubliseerde artikel getiteld "Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hipothesis," bespreek medeprofessor in fisika Kate Brown en Harsh Mathur van Case Western Reserve University die effek wat die Melkweg-sterrestelsel op voorwerpe in die buitenste sonkrag sal hê. stelsel as die wette van swaartekrag deur Modified Newtonian Dynamics (MOND) eerder as Newton se gravitasiewet beheer is.

MOND stel voor dat Newton se gravitasiewet geld tot die punt waarop gravitasieversnelling klein genoeg word vir 'n ander regime van gravitasiegedrag om oor te neem. Brown en Mathur, wat voorheen MOND se effek op galaktiese dinamika bestudeer het, het hernieude belangstelling in die teorie gevind nadat sterrekundiges in 2016 aangekondig het dat 'n paar voorwerpe in die buitenste sonnestelsel orbitale afwykings vertoon wat moontlik verklaar kan word deur die teenwoordigheid van 'n negende planeet.

Die navorsers het daarop gemik om te bepaal of die data wat die Planeet Nege-hipotese ondersteun, MOND sou uitsluit. Hulle het egter ontdek dat MOND groeperingseffekte voorspel wat deur sterrekundiges waargeneem is. Hulle het beklemtoon dat die huidige datastel te beperk is om betroubare gevolgtrekkings te maak, wat ruimte laat vir verskeie moontlikhede om oorweeg te word.

Brown het verduidelik dat, ongeag die uitkoms, hierdie navorsing die potensiaal beklemtoon vir die buitenste sonnestelsel om as 'n laboratorium te dien om swaartekrag te toets en fundamentele probleme in fisika te ondersoek.

Die Astronomical Journal, waar die artikel gepubliseer is, is 'n maandelikse, eweknie-geëvalueerde ooptoegangpublikasie van die American Astronomical Association.

Definisies:

– Gewysigde Newtoniaanse Dinamika (MOND): 'n Teorie wat 'n alternatiewe regime van gravitasiegedrag voorstel wanneer gravitasieversnelling voldoende klein word.

– Newton se gravitasiewet: 'n Fundamentele beginsel wat bepaal dat die swaartekrag tussen twee voorwerpe direk eweredig is aan die produk van hul massas en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle.

Bronne:

- "Gewysigde Newtoniaanse Dinamika as 'n alternatief vir die Planeet Nege Hipotese" - The Astronomical Journal