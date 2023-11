Nuwe titel: Om 'n reflektiewe gereedskapsak in die aarde se wentelbaan te sien: 'n Skaars sterrekykgeleentheid

By

’n Eiesoortige gebeurtenis het in die Aarde se wentelbaan afgespeel, wat sterrekykers en ruimte-entoesiaste gelyk het. ’n Toevallige vrystelling tydens ’n ruimtewandeling het gelei tot die skepping van ’n nuwe hemelse entiteit—’n gereedskapsak wat vrylik in die ruimte sweef. Die gereedskapstel, vrygestel deur NASA-ruimtevaarders Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara terwyl hulle herstelwerk buite die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gedoen het, het sy weg om die planeet gemaak teen 'n verbysterende spoed van ongeveer 17,000 XNUMX myl per uur.

Die sak se reflektiewe oppervlak het dit sedert sy onbedoelde bevryding in verskeie streke sigbaar gemaak. Huidige waarnemings dui daarop dat die gereedskapsak getransformeer het in 'n duidelike wentelbaanvoorwerp of ruimterommel. Die Amerikaanse ruimtemag monitor nou sy baan aktief.

Vir diegene wat belangstel om 'n blik op hierdie buitengewone verskynsel te kry, sal 'n verkyker of 'n teleskoop nodig wees. Terwyl die gereedskapsak relatief klein is, maak sy hoë reflektiwiteit sigbaarheid onder die regte omstandighede moontlik. Vanaand (21 November) kan inwoners in sekere dele van die Verenigde Koninkryk, insluitend Suid-Wallis, die Cotswolds en Oxfordshire, die geleentheid kry om dit gedurende die vroeë aand ure te sien. Soos die nag vorder, sal die gereedskapsak na verwagting oor Noord-Londen en die ooskus gaan.

Om jou kanse op 'n besigtiging te verhoog, hou die weerstoestande dop. Inwoners in suidelike Brittanje het dalk die beste sigbaarheid tussen 6:24 en 6:34. Daar is egter verslae wat daarop dui dat die optimale tyd om die gereedskapsak waar te neem op 24 November, tussen 5:30 en 5:41, sal wees.

Astrofisikus Jonathan McDowell van die Harvard-sentrum vir Astrofisika verduidelik dat die gereedskapsak nie in 'n stabiele wentelbaan is nie en nie onbepaald sigbaar sal bly nie. In plaas daarvan word voorspel dat dit weer die aarde se atmosfeer sal binnegaan en binne 'n paar maande heeltemal sal disintegreer.

Aangryp hierdie seldsame geleentheid om die konvergensie van mensgemaakte voorwerpe met die uitgestrekte ruimte te sien. Hou jou blik gevestig op die lug, en ervaar die boeiende skoonheid van ons kosmiese woonbuurt.

FAQ

V: Hoe kan ek die reflektiewe gereedskapsak in 'n wentelbaan sien?

A: Om die gereedskapsak raak te sien, sal jy 'n verkyker of 'n teleskoop nodig hê. Soek dit in spesifieke streke gedurende die aangewese tydvensters, soos Suid-Wallis, die Cotswolds en Oxfordshire vroegaand. Later sal dit na verwagting oor Noord-Londen en die ooskus gaan.

V: Wanneer is die beste tyd om die gereedskapsak te sien?

A: Die aanbevole tyd om die gereedskapsak waar te neem is op 24 November, tussen 5:30 en 5:41. Inwoners in suidelike Brittanje, veral in streke soos Suid-Wallis, die Cotswolds en Oxfordshire, het die grootste kans op sigbaarheid tussen 6:24 en 6:34.

V: Sal die gereedskapsak vir ’n onbepaalde tyd sigbaar bly?

A: Nee, die gereedskapsak is nie in 'n stabiele wentelbaan nie en sal na verwagting binne 'n paar maande weer die aarde se atmosfeer binnegaan. Sodra dit gebeur, sal dit heeltemal verbrand.

V: Wie monitor die gereedskapsak se baan?

A: Die US Space Force monitor aktief die trajek van die gereedskapsak wat omgedraaide orbitale voorwerp.